YG彩妝師揭「3大底妝誤區」難怪卡粉又斑駁！妝前保養也是關鍵

▲彩妝師提醒，注意一些小細節就能避免卡粉擁有清透底妝。（圖／翻攝IG@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

相信許多人在乾燥的天氣裡都有底妝容易卡粉起皮、甚至斑駁的狀況，尤其乾性肌更是困擾。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就在小紅書上分享，只要避開許多人常犯的3大誤區，就能搞定乾皮底妝煩惱，避免卡粉斑駁，輕鬆打造清透水潤底妝。

＃妝前誤區：過度保養



妝前過度護膚，會使保養品都浮在皮膚表面，一上底妝當然就會搓泥、浮粉。朴東民建議，乾性肌可以先用化妝棉沾取乳液擦拭全臉，整理老廢角質，再用化妝水濕敷5分鐘，發揮補水效果，不過要避免使用含有酒精的化妝水濕敷，酒精揮發會帶走皮膚水分，後續上底妝反而會拔乾、顯紋路。

＃上妝誤區：粉底全臉點塗



直接將粉底全臉點塗，不僅上不均勻還容易斑駁。朴東民分享，可以把化妝水、乳液和粉底以1：1：2的比例混合，上在V區，再用打濕並擰乾的美妝蛋拍開，用餘粉過度到臉內側和外輪廓，就能打造出輕薄服貼的底妝。

如果想有更強的遮瑕力，可以用粉撲取粉後，從臉中向外輕拍，最後全臉按壓。

＃定妝誤區：取完蜜粉後直接上臉



粉撲沾取蜜粉後就直接上臉，會像塗了一層麵粉。朴東民分享，用鬆散的刷子沾取蜜粉，在蓋子上揉2圈讓刷毛均勻抓粉，用點壓的方式，按壓全臉定妝，最後再用X＋T字型噴定妝噴霧，就能讓整個底妝有光澤的同時，輕薄又持久。