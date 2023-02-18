林心如、楊謹華踩厚底鞋變Y2K少女！　撞FENDI最新「梯形包」耍時髦

▲林心如（右）、楊謹華。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

2023春夏系列洗版社群的包款已經呼之欲出，女星林心如、楊謹華拎上FENDI新朋友Peekaboo Cut 系列，鮮明的梯形包身形狀與O'Lock 鏈條呼應，著迷於1990年代復古魔力，兩人穿上飄逸質感的銀灰色服飾，示範最完美的春夏著裝。

▲林心如、楊謹華拎上FENDI新朋友Peekaboo Cut 系列。（圖／品牌提供）

林心如以微高領上衣搭配液態質感裙裝，兼具運動風和精緻感，演繹春夏鮮少見的一抹銀灰色，看起來前衛又高雅，而她手中搭配裸粉色的Peekaboo Cut 包款，讓俐落的包身線條脫穎而出。楊謹華同樣選擇仙氣打扮，鏤空背心裙裝搭配橡膠厚底鞋，新穎的時尚組合，襯托修長身材比例，當然也少不了Peekaboo Cut點綴。

▲旗下熱門Peekaboo ISeeU結構翻新出1990年代復古魔力。（圖／品牌提供）

這顆春夏誕生的全新包款，更可說是對於1990年代的致敬，品牌將最具代表性的 Peekaboo ISeeU 結構，以水平切割方式放大與凸顯出標誌性的金屬飾條和牛角鎖；獨特的梯形包身形狀變得更加清晰，且 Peekaboo 包款首度加上時髦感滿分的 O'Lock 鏈條，讓鏈條包重回熱門清單，搭上鮮明色彩，使得Y2K持續發燒。

▲Andiamo 冰淇淋色編織羊皮小型手提包 。（圖／品牌提供）

此外，BOTTEGA VENETA 帶來2023 春夏嶄新作品ANDIAMO 包款系列，應該就是實用優雅的代名詞了，讓交疊編織的 intrecciato 皮革設計回歸至原本的耐看模樣，透過柔軟的紙質牛皮編織而成，點綴著黃銅打造的立體標誌性繩結符碼，並以大中小三個尺寸，染製以深咖啡色、酒紅色、深綠色、石灰棕、香草冰淇淋與白色多種色系，經典好搭配。