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韓網傳「戀愛角色測試」測出你是哪種男／女友類型？還能看出MBTI人格！

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編輯／JJ

在愛情中的你是什麼樣的角色？最近韓網上就有一項「戀愛角色測試」廣為流傳，透過12道戀愛中經常碰見的情境問題，將分析出你的性格特徵、人際關係、愛情觀以及戀愛中屬於哪種角色類型⋯⋯且若是使用電腦版測驗，下載結果圖片時還能得出相對應的MBTI人格，許多網友們都直呼準確度超高，一起揪另一半來玩玩看吧。

▲戀愛角色心測。（圖／截圖）

▲韓網流傳「戀愛角色測試」。（圖／IG、截圖）

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測驗首先要選擇女友版或是男友版，接著開始連串的戀愛二選一問題：

▲戀愛角色心測。（圖／截圖）

1. 相親時我更傾向於？

2. 幾對朋友情侶提出團體情侶約會時我會？

3. 戀愛初期的我會？

4. 和戀人一起看小時候的照片時突然發現有兩個人偶然拍在同一張照片裡的時候我會？

5. 做不好的夢突然驚醒時的我會？

6. 約戀人一起去美食餐館時我想走的路線是？

7. 給戀人聽我喜歡的音樂，但對方卻說不是自己喜歡的風格時我會？

8. 戀人聯繫我說和朋友吵架了時我會？

9. 久等的紀念日，但戀人卻說抱歉今天不能見面時我會？

10. 我有很重要的事情要去做，但戀人卻突然說想一起去看電影時我會？

11. 和戀人產生矛盾時我會？

12. 和戀人一起開心旅遊回來之後我會？

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完成測驗後便會得到屬於你的「戀愛角色」，得出的結果有非常多可能，且解析十分多樣詳盡，像是酷帥型女友，解析表示對於感情很灑脫，與其浪費時間心力吵架、會選擇直接分手，一個人也能過得很好；反應滿分男友則是特別需要對方表達愛意的一方，在團體中屬於氣氛調和者⋯⋯。

另外，此戀愛角色測驗還有一個彩蛋，若是使用電腦版進行測試，能夠下載結果圖片，下載的同時檔名將會顯示該戀愛角色所對應的MBTI人格，讓你不只了解自己戀愛中的模樣，更意外發掘性格隱藏的一面。

▲戀愛角色心測。（圖／截圖）

▲戀愛角色心測。（圖／截圖）

▲戀愛角色心測。（圖／截圖）

▲戀愛角色心測。（圖／截圖）

▲可能出現的結果，電腦版下載圖片的話還能得到相對應的MBTI人格，像「刀子嘴豆腐心女友」就屬於INTJ人格。（圖／截圖）

關鍵字：

戀愛角色, 心理測驗, 測驗

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