fb ig video ETtoday search mobile

孫藝真20年前就被封「國民初戀」　《緣起不滅》4K修復重返大銀幕

>

文／女子學

在韓國富有名氣的純愛電影《緣起不滅》，近期在各大戲院，以4K修復版重新上映，由曾執導《我的野蠻女友》郭在容執導，並攜手孫藝真、趙寅成、曹承佑合作。電影講述女大學生梓希，在家中翻找到年份已久的木盒子，出於好奇而打開之後，發現裡面放著的是母親成珠熙與吳俊河的情書，翻出了一段被遺忘的悲戚愛情故事。

究竟這部20年前的電影有什麼必看的理由？趕緊隨著這篇文章，踏上重回初戀回憶的旅程，從中理解「緣分」的意義吧。

▲孫藝真。（圖／甲上娛樂提供，下同）

成為漂亮姐姐迫降之前，千禧年初的「國民初戀」

現年41歲，以《愛的迫降》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》紅遍台灣的孫藝真，在2003年時僅21歲的她，憑藉在《緣起不滅》中飾演成珠熙一角，片中孫藝真的清秀脫俗，五官甜美的比例恰到好處，好難不讓人憐愛的容貌，使她獲得「國民初戀」的稱號可說是實至名歸；同時，也藉著這部電影，奪得當年百想藝術大賞的「女子新人演技賞」、青龍獎「人氣明星獎」等獎。

更厲害的是，孫藝真在《緣起不滅》中，一次飾演成珠熙、尹梓希兩角，藉由妝髮、神情的細微變化，即便是同一人演出，也能在電影中明顯感受出兩個時代的差異。

由韓國樂團「木頭自行車」所演唱的《我之於你，你之於我》（너에게 난 나에게 넌），以抒情搖滾的輕快旋律，結合歌詞「你之於我，是一抹照亮了艱辛歲月的璀璨陽光；我之於你就似天邊的晚霞，成了一片美麗的回憶。」的深情動人，為電影中享受戀愛卻患得患失的心情下了最好註解；在韓國，《我之於你，你之於我》中傷感惋惜的歌曲氛圍，更成了當時學生告別彼此時的國民愛曲呢！

常看韓劇的年輕劇迷或許覺得特別耳熟，因為在《機智醫生生活》中，更有對這首歌進行翻唱，並收錄於該劇原聲帶中。伴隨這首歌的響起，電影中孫藝真頂著滂沱大雨，滿臉笑意的奔到心愛的學長面前告白，那甜美的笑容不禁令人露出姨母笑呢。

永恆不敗的悲戀情節，找回初戀青澀的美好回憶

《緣起不滅》以成珠熙與吳俊河、尹梓希與吳尚民，母親與女兒各自的感情線作交錯敘述。生活於六零年代的女高中生珠熙，因家世背景的差距，不得不與深愛的俊河分離；千禧年初就讀大學的梓希，儘管暗戀著大學學長尚民，但因顧忌朋友的目光而隱藏自己的心意。兩段故事飽含了情感培養的起承轉合，甚至各自獨立為一部電影，都很難不獲得觀眾的好口碑。

每部講述青春戀情的電影，必然少不了「不完美的遺憾」，此點更可說是這類電影的必勝公式，就因為這份不完美，才能真正共鳴影迷們或許早已遺忘的初戀回憶；同時，《緣起不滅》更是結合時代事件，反對政府的抗議活動、韓國參加越戰，無一不牽動了男女主角的命運，在時代的洪流中，被動的兩人是有多麼無力。

假如愛有天意，珠熙與俊河的良緣無法在動盪不安的時代延續，只要那份緣分存在，或許能夠藉由別的形式回到世間，那些使人淚流不止的動人情節，正是緣起不滅的理由。

延伸閱讀

氣質女星孫藝真的人生哲學：自律、挑戰極限，走出舒適圈的零負評女神

韓劇《機智醫生生活》：在生死間的淚與笑，品嘗艱難人生的價值意義

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 孫藝真, 緣起不滅, 電影

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今天2／18「第二杯半價」　補班日限定全天優惠別錯過

星巴克今天2／18「第二杯半價」　補班日限定全天優惠別錯過

營養師教「運動前後這樣吃」效果更好！　5組不同強度飲食搭配

營養師教「運動前後這樣吃」效果更好！　5組不同強度飲食搭配

頭髮掉不停？營養師教「4大飲食關鍵」養回健康頭皮

頭髮掉不停？營養師教「4大飲食關鍵」養回健康頭皮

8款「精品托特包」能裝又耐髒　CHANEL、DIOR上班與小旅行超好用 周子瑜「中分長髮造型」曝光美翻！　代言照側躺好身材藏不住 「氧氣美女」李英愛出席婚禮低調穿搭超有禮貌　手拎24萬「比利時愛馬仕」賣到缺貨 48歲周迅「俏皮蘑菇頭」超少女！穿香奈兒透膚裝空靈氣息破表 陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣 40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書 邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面