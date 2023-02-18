孫藝真20年前就被封「國民初戀」　《緣起不滅》4K修復重返大銀幕

文／女子學

在韓國富有名氣的純愛電影《緣起不滅》，近期在各大戲院，以4K修復版重新上映，由曾執導《我的野蠻女友》郭在容執導，並攜手孫藝真、趙寅成、曹承佑合作。電影講述女大學生梓希，在家中翻找到年份已久的木盒子，出於好奇而打開之後，發現裡面放著的是母親成珠熙與吳俊河的情書，翻出了一段被遺忘的悲戚愛情故事。

究竟這部20年前的電影有什麼必看的理由？趕緊隨著這篇文章，踏上重回初戀回憶的旅程，從中理解「緣分」的意義吧。

▲孫藝真。（圖／甲上娛樂提供，下同）



成為漂亮姐姐迫降之前，千禧年初的「國民初戀」

現年41歲，以《愛的迫降》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》紅遍台灣的孫藝真，在2003年時僅21歲的她，憑藉在《緣起不滅》中飾演成珠熙一角，片中孫藝真的清秀脫俗，五官甜美的比例恰到好處，好難不讓人憐愛的容貌，使她獲得「國民初戀」的稱號可說是實至名歸；同時，也藉著這部電影，奪得當年百想藝術大賞的「女子新人演技賞」、青龍獎「人氣明星獎」等獎。

更厲害的是，孫藝真在《緣起不滅》中，一次飾演成珠熙、尹梓希兩角，藉由妝髮、神情的細微變化，即便是同一人演出，也能在電影中明顯感受出兩個時代的差異。

由韓國樂團「木頭自行車」所演唱的《我之於你，你之於我》（너에게 난 나에게 넌），以抒情搖滾的輕快旋律，結合歌詞「你之於我，是一抹照亮了艱辛歲月的璀璨陽光；我之於你就似天邊的晚霞，成了一片美麗的回憶。」的深情動人，為電影中享受戀愛卻患得患失的心情下了最好註解；在韓國，《我之於你，你之於我》中傷感惋惜的歌曲氛圍，更成了當時學生告別彼此時的國民愛曲呢！

常看韓劇的年輕劇迷或許覺得特別耳熟，因為在《機智醫生生活》中，更有對這首歌進行翻唱，並收錄於該劇原聲帶中。伴隨這首歌的響起，電影中孫藝真頂著滂沱大雨，滿臉笑意的奔到心愛的學長面前告白，那甜美的笑容不禁令人露出姨母笑呢。

永恆不敗的悲戀情節，找回初戀青澀的美好回憶



《緣起不滅》以成珠熙與吳俊河、尹梓希與吳尚民，母親與女兒各自的感情線作交錯敘述。生活於六零年代的女高中生珠熙，因家世背景的差距，不得不與深愛的俊河分離；千禧年初就讀大學的梓希，儘管暗戀著大學學長尚民，但因顧忌朋友的目光而隱藏自己的心意。兩段故事飽含了情感培養的起承轉合，甚至各自獨立為一部電影，都很難不獲得觀眾的好口碑。

每部講述青春戀情的電影，必然少不了「不完美的遺憾」，此點更可說是這類電影的必勝公式，就因為這份不完美，才能真正共鳴影迷們或許早已遺忘的初戀回憶；同時，《緣起不滅》更是結合時代事件，反對政府的抗議活動、韓國參加越戰，無一不牽動了男女主角的命運，在時代的洪流中，被動的兩人是有多麼無力。

假如愛有天意，珠熙與俊河的良緣無法在動盪不安的時代延續，只要那份緣分存在，或許能夠藉由別的形式回到世間，那些使人淚流不止的動人情節，正是緣起不滅的理由。

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