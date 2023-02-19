忙到昏天黑地嗎？4個居家芳療小物　來場「放鬆心情」的儀式感

文／女子學

新的一年又因工作繁忙，陷入情緒的無底洞嗎？近幾年「身心靈療癒」市場大開，從舒壓放鬆小物，到具儀式感的氛圍營造工具，都提供步調緊湊的我們一段歇息的美好。

因此充滿儀式感，在家就可以放鬆的「居家芳療」便成為新趨勢，利用各式自己喜愛的精油種類，佐以增添浪漫氣氛的器具，就好比在家中做了一場頂級SPA！今天編輯就來介紹4個 「居家芳療」的好工具，讓舒適生活更增加層次及質感。

MUJI無印良品 超音波芬香噴霧器

加水型的香氛噴霧器其實就是俗稱的「水氧機」，加水並滴入數滴精油後，其超音波震盪便會將水分子霧化，使精油隨霧化的水分子飄出，慢慢地在空間中溢滿香氣；昏黃的夜燈設計更增添生活的儀式感，價格也平易近人，適合生活空間不大的小資族獨享。但畢竟水氧機前身是加濕器，建議放在冷氣房，或環境較乾燥的空間使用，以免濕度過高而發霉。

▲超音波芬香噴霧器。（圖／無印良品官網）



如果家中比較潮濕，則可考慮購買毋須加水的「擴香儀」，雖然精油用量較水氧機大、價格較高，但擴香效果比起水氧機更好，適合較大型的空間。另外，無印良品也有推出「行動無水香氛機」，口袋型小巧的設計可隨身攜帶，滴入精油後開機，走到哪都可以被香氣環繞，非常適合工作忙碌、四處奔波的上班族。

※ 舒壓精油推薦

苦橙葉：淡淡的柑橘香配些許苦味，有助改善憂鬱情緒；與薰衣草調和有助入眠。

依蘭：甜美帶微辣的香氣，可調理情緒與身心平衡，且其平靜效果能幫助入眠。

乳香：乳香其實是割開樹皮的樹脂，因此不會有牛奶味喔！木質香帶點柑橘的輕盈感，常用來緩和呼吸、舒緩情緒。

Banana Island 芳療精油蠟燭

若覺得水氧機太科技感，想追求更具溫度的居家芳療的話，可選用「芳療精油蠟燭」。把燈關上後，輕輕點起燭芯、燃起微光，天然精油揮發散逸出自然香氣，閉上眼睛讓意識徜徉在氣流之中，雜沓的思緒得以鬆綁，緊繃的神經也卸下心防，任憑身軀在無壓的時空載浮載沉。

▲芳療精油蠟燭。（圖／Banana Island 官網）



Banana Island深信富有生命力的配方根、莖、葉、花、果實、種子、樹脂如大樹一般缺一不可，因此配方皆用10種以上的精油堆疊，在前中後調增加豐富的韻味、打造舒服的嗅覺體驗。

※ 香氛精油推薦

大西洋雪松：主要用於鎮靜神經、幫助清晰思緒，適合搭配冥想使用。

花梨木：花梨木香氛有鎮定、收斂、穩定的特性，能平衡激動的心情。

安息香：可安撫神經系統，是緊張與壓力的舒緩劑，亦能紓解筋疲力盡的身心狀態。

LOMOJI 樂木集足浴袋

久坐的辦公族和久站的服務業，回到家中都只想立馬癱軟在沙發上，讓肌肉緊繃的腿部放鬆。樂木集的「足浴袋」在去年爆夯，只要坐著將腳放入袋中，使水位泡到小腿痠痛的部位，就可以放鬆、看電視、滑手機享受SPA級的足浴。樂木集也推出古法漢方湯浴包，放入袋中使用就能感受100%天然草本的療癒體驗。

▲樂木集足浴袋（圖／LOMOJI樂木集官網）



若是自己有精油的話，更可依需求打造頂級SPA ，只要加3-5滴入袋即可。但謹記「純精油」本身濃度高具揮發性，且不溶於水，直接接觸到肌膚容易引發不適，因此要先用基底油將精油稀釋過再滴入。

※ 肌肉放鬆精油推薦

胡椒薄荷：味道清涼具穿透感，不僅可減緩緊繃壓力，亦可舒緩肌肉痠痛。

羅勒：溫暖辛辣的草本香氣，可安撫肌膚及舒緩運動後的不適感。

檸檬香茅草：強烈的檸檬香氣可消除乳酸、促進循環，使肌肉柔軟、減輕疼痛。

KaiZen 凱嵐精油棒

若是嫌儀式感太複雜、懶得準備各種器具的話，居家芳療的懶人救星「精油棒」來啦！一小根的精油滾珠瓶攜帶方便，隨時按壓酸痛部位，也可打開塗抹在身上做按摩，讓精油分子透過肌膚達到舒緩。

▲凱嵐精油棒。（圖／凱嵐官網）



凱嵐精油棒針對大眾的四大困擾提供解方：「安」可平衡失眠者身心、「靜」則讓淺眠者進入深度睡眠；「舒」用以舒活經絡、提升元氣；「清」主打涼感甦活使人振奮精神。編輯有時生活壓力大很想放鬆，但又沒餘韻準備「儀式感」，就會利用精油棒來達到立即緩解，少了前置作業和收拾程序，直接躺平最棒了！

※ 抗焦慮精油推薦

甜馬鬱蘭：能全方位協助恢復身心靈狀態，可舒緩緊繃焦慮，讓身體放鬆休息。

紅檜木：紅檜沉重的木質味，讓人彷彿置身於森林中，可以舒緩過度疲勞，適合冥想。

羅馬洋甘菊：溫和強大的鎮靜功能，能夠穩定心情，安撫浮躁不安、受驚嚇的情緒。

以上四款「居家芳療」的好工具，不僅透過天然精油調節身心狀態，更增添生活中不可或缺的儀式感，讓日常不再只是日常，而是每個值得享受的當下。

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