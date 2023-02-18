大勢復古學院風！IU同款NB棒球外套必收、Dr. Martens仿舊靴新登場

記者鮑璿安／綜合報導

時尚潮流的更迭之快，唯有復古經典才是不過時的搭配，New Balance請到韓星IU示範2023春季美式學院風，棒球外套的搭配重回大勢寶座。而Dr. Martens則帶來仿舊感的新系列「Waxed Full Grain Pack」，年代感成為重點元素，讓靴控又有新單品可入手。

▲IU示範美式學院風 NB 字母棒球外套 。（圖／品牌提供）

經典不敗的學院風要如何搭配？看韓星IU示範最準確了，她所代言的品牌New Balance帶來 NB 1906 潮流形象店限定春季新品，翻玩品牌字母與「1906」等印花設計，帶來實穿性頗高的棒球夾克、圓領上衣、燈心絨拼接工作褲、棉質長褲等，像IU營造出微微oversize的中性風，非常容易駕馭。

▲Dr. Martens本次翻玩經典釋出更具仿舊感的新系列「Waxed Full Grain Pack」 。（圖／品牌提供）

馬汀控可瞄準這次2023年開季新系列，Dr. Martens本次翻玩經典釋出更具仿舊感的新系列「Waxed Full Grain Pack」，油性皮革有著粗獷的質地，經過舊化處理，更完美呈現時光堆疊的質感，搭配Originals 系列3大 Icon鞋款：1460八孔馬汀靴、1461三孔馬汀鞋、2976切爾西靴，是復古學院風的一大重點。

▲adidas by Stella McCartney春夏2023 TrueNature系列，SEEULATER戶外運動鞋 。（圖／品牌提供）

若想來點新花樣，這次adidas攜手環保時尚教主Stella McCartney為戶外運動愛好者打造adidas by Stella McCartney春夏2023 TrueNature系列，全系列包含防風夾克、運動內衣、運動緊身褲及戶外運動鞋等，更利用衛星圖像作為創新印花，服飾上可見大氣雲系與海洋縱橫交錯，綴以淺綠線條與灰色色塊拼接，在復古與永續間取得平衡。