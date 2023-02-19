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《體能之巔》高多榮也胖過！靠有氧運動「小腹變腹肌」狂瘦一圈

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文／美人圈

Netflix實境生存節目《體能之巔：百人大挑戰》討論度超高，大家都想知道究竟是誰可以獲得韓幣三億元的高額獎金！其中許多參賽者憑著完美的身材體格備受關注，除了先前介紹過的「腹肌女神」沈音燈，這位長相甜美的高多榮同樣受到關注，清秀的樣貌下是超完美精實的腹肌，誰能想到她先前曾經有小腹的困擾呢，今天就一起看看她的飲食管理+瘦身技巧吧！

《體能之巔》高多榮女神顏值+火辣身材受關注

Netflix《體能之巔》集結100位有著完美體格的帥哥辣妹，其中這位今年26歲的高多榮（고다영）也因為超高顏值受到關注！高多榮其實本身就是一位皮拉提斯教練，不僅臉蛋清純甜美，還有著不符合比例的好身材，精實的身材沒有絲毫贅肉、而且曲線也相當完美，讓她在一眾參賽者中特別顯眼。

《體能之巔》高多榮也胖過！「小腹變腹肌」減脂增肌技巧公開，靠這款運動狂瘦一圈

▲《體能之巔》高多榮女神顏值+火辣身材受關注。（圖／IG@kkkkoda_0，下同）

「最美配鏡師」變健身女神，S型身材太完美

高多榮大學時期其實主修視光學系，在接觸健身前曾是一位配鏡師，當時就因為高顏值被稱為「最美配鏡師」，不過因為配鏡壓力相當大、工作量又太重，導致身心健康都出問題，這才離開原本的工作而選擇鍛鍊身體，並成為皮拉提斯教練。

《體能之巔》高多榮也胖過！「小腹變腹肌」減脂增肌技巧公開，靠這款運動狂瘦一圈

先前在IG中高多榮也曝光自己健身前後的身材變化，即使體重差距不大，但透過健身將脂肪轉為肌肉、在身材曲線上就可以看到相當大的差異，不僅從原本的小腹凸出變成精實腹肌馬甲線，整個人也變得更加健康。

《體能之巔》高多榮也胖過！「小腹變腹肌」減脂增肌技巧公開，靠這款運動狂瘦一圈

接下來就一起看看健身女神高多榮的減脂運動+飲食管理技巧，絕對要筆記下來！

《體能之巔》高多榮健康瘦身技巧：

戒酒及高醣飲食

開始減肥都一定會有撞牆期，高多榮也不例外！在開始健身後她花了很多時間從生活中找出容易發胖的不良飲食習慣，像是酒或是高醣食物本來就是減肥大敵，無關乎減肥、這些飲食對身體健康也有害，能避免就應該盡量避免。高醣食物除了是發胖元凶之外，對肌膚其實也有不良反應，高多榮也說自己戒斷後，肌膚變得白皙又光滑！

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有氧運動更好上手

針對初期減肥，高多榮也是先從有氧運動下手，像是跑步、槓鈴、飛輪、跳舞、游泳等都很推薦，至少進行半小時以上都會有不錯的燃脂效果，特別適合減肥初學者，尤其是體重、體脂過高的人都可以在短時間快速減脂。除此之外、有氧運動還可以提升心肺能力，運動時身體會產生腦內啡，對緩解憂鬱也有幫助。

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適度搭配重訓

除了減脂之外，適度搭配重訓來增肌也很重要！重訓需要比較高的肌耐力，適合已經有運動基礎、想要增肌的人，也可以讓基礎代謝率跟著提升，高多榮建議初期可以先透過有氧運動減去多餘脂肪、再透過增肌讓身材線條更好看！不過要注意的是重訓困難度相對較高，建議找專業健身教練陪同練習確保安全。

《體能之巔》高多榮也胖過！「小腹變腹肌」減脂增肌技巧公開，靠這款運動狂瘦一圈

持續居家訓練

減重期都會想放棄，維持持續的運動很重要，高多榮就分享自己的信心喊話：就算沒有馬上變瘦，也必須狠下心來逼自己一點一點去做，再忙都可以挪出短短10分鐘的時間做個居家運動也可以，「不要只看眼前鏡子裡的自己，而是要想著堅持下去1年、5年後的自己，不急不躁，一步一步地前進是我的運動目標。」，只要堅持下去，身形曲線一定會有很大的變化。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 體能之巔, 高多榮, 減肥

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