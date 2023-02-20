包・開箱／GUCCI賈姬包今年還在燒！ (G)I-DLE Minnie、楊謹華搶拎白色顯高級

記者王則絲／台北報導

GUCCI的「Jackie 1961」手袋自1961年推出，經過60年的歲月歷久不衰，直至今年，魅力還在時尚圈火熱延燒。韓女團(G)I-DLE成員Minnie日前來台演出時，便帶著一只白色的GUCCI Jackie 1961手袋於台北街頭街拍，女星楊謹華也在私服中拎上白色同款，相比其他顏色，顯得更為氣質、高級，今日《ET FASHION》要來開箱的正是她們默契相中的同款白色小型Jackie 1961手袋。

▲Minnie、楊謹華都選擇了白色的GUCCI賈姬包。（圖／翻攝自IG）



「Jackie 1961」包型最早於1961年問世，由於當時的美國第一夫人賈桂琳甘迺迪（Jackie Kennedy）經常被拍到挽著這款包包，因此才得名「賈姬包」。近幾年風靡時尚圈的賈姬包，是眾多名人的心頭好，包括凱特布蘭琪（Cate Blanchett）也是愛好者之一，此外韓女星IU（李知恩）多次演繹賈姬包系列手袋，身形纖瘦嬌小的她，尤其適合迷你尺寸的賈姬包。

▲凱特布蘭琪、IU私下也都是賈姬包的愛好者。（圖／翻攝自IG）



如今「賈姬包」早已成為GUCCI的標誌性手袋之一，半月形的袋身線條圓滑流麗，袋口活塞鎖扣則為此包款最大特色，復古的設計保留至今依然時髦；經過現代手法重新演繹後，賈姬包不只出現了更多的尺寸選擇，在顏色選擇上也更為豐富，其中本次《ET FASHION》帶領讀者開箱近賞的白色皮革款式，可說是彰顯高雅氣質、女性溫柔韻味的首選，小型尺寸女生日常使用綽綽有餘，內部設有一拉鍊暗袋與一夾層，細緻麂皮內裡手感滿分，除以腋下包、手挽袋方式搭配，內附長背帶可作延長肩背使用。

▲本次開箱白色小型賈姬包。（圖／記者王則絲攝）



在GUCCI 2023最新形象廣告中，邀請到好萊塢女星達珂塔強生（Dakota Johnson）出鏡演繹Jackie 1961包款，以街拍的視角呈現，看著她時髦的身影穿梭於洛杉磯城市中，透過賈姬包的點綴，將日常生活過得俐落、率性且優雅。