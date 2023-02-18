不是明星主打卻默默封神的「寶藏級保養」！抗老乳霜千元有找簡直佛系品牌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、dhc_tw IG

受到品牌策略的考量以及市場反應，有些單品很好用，卻不一定會成為主推系列，只能靜待粉絲試用發現，以下就盤點多款沒太多宣傳、卻默默超好用的「隱藏版保養品」，有機會的話一定要試用並且帶回家。

＃Kiehl’s契爾氏 植萃藍鑽修護激萃，30ml、售價2200元

提到契爾氏，很多人馬上聯想到的都是金盞花化妝水、冰河醣保濕霜，但旗下有一個深藍色包裝的植萃藍鑽修護系列超療癒，尤其是精華液，輕質的美容油質地，對於比較乾性的肌膚來說簡直是神級蜜糖，一點點就可以做到滋潤養護，而且天然植物萃取的味道非常好聞，讓人身心都跟著呵護到位。

＃DHC 超級胜肽精華霜，50g、售價1580元

DHC可以說是人盡皆知的保養品牌，尤其是飛日本一定要掃貨純欖護唇膏，但除了這款單品，旗下的保養小物也相當厲害，其中，這一款超級胜肽精華霜絕對是乾肌、熟齡肌必買的單品，絲滑質地如同奶油一般滑順，上臉有滋潤度之外，卻不會過於黏膩，294倍濃度超級胜肽添加，用完蘋果肌都會散發飽滿光澤，重點是現在還特價900元，簡直佛到不行！

＃伊麗莎白雅頓 艾地苯奢華肌密精粹，30ml、售價10500元

雅頓的膠囊系列一直深受廣大粉絲喜愛，不同膚質都有可以對應的保養單品，小巧一顆攜帶方便又好用，但其實熟悉雅頓的資深粉絲都知道艾地苯系列才是封神關鍵，尤其是精粹質地細緻、好吸收，高濃度抗老成分用起來很有感，雖然價位偏高，但真的用過都不能沒有它，脫皮、乾紋通通退散，素顏也有澎潤彈性難怪能輕鬆逆齡。

＃蘭蔻 超緊顏白金淡斑霜，50ml、售價4100元

小黑瓶、極光水都是蘭蔻家的明星商品，很多人都會不斷回購，但其實若想在冬季找一款好霜，超緊顏白金淡斑霜絕對是推薦首選，如蠶絲般絲滑質地用起來很有頂級乳霜的架勢，滋潤效果也是相當好，浸潤肌膚同時卻不會讓人覺得超油膩，一瓶達到緊緻、美白、柔嫩，等於各種需求都能一次滿足。

＃BOBBI BROWN 維他命完美乳霜，50ml、售價2500元

BOBBI BROWN向來多以溫柔高雅的彩妝為主打，不少人最先認識它的不是鑽石眼影就是冬蟲夏草粉底液，但其實旗下的維他命完美乳霜才是隱藏版神級單品，看起來跟一般乳霜差不多的樣貌，其實裡面蘊含了滿滿維他命成分，質地比市面上的乳霜相對輕盈好吸收，妝前有它打底輕鬆就擁有貴婦光透肌，夜間保養也能使用，是一瓶超萬用的單品。