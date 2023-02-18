日本超搞怪「魟魚毛毯」神還原！　讓海洋生物出沒家中溫暖你

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喜歡窩在家的民眾，應該永遠缺少一條毛毯，愛搞怪的日本品牌「YOU+MORE!」推出一款魟魚毛毯，將毛毯與魟魚的扁平特質完美結合，連內側的斑點也仿造得惟妙惟肖，披上超可愛，讓人忍不住想要收藏！

▲日本超搞怪魟魚毛毯。（圖／品牌官網）



魟魚又稱魔鬼魚，身體扁平略呈圓形或菱形，相信大家都不陌生，經常可以在水族館見到。這次日本品牌帶來的魟魚毛毯非常逼真，以東京熱帶環境植物館所飼養的赤魟CIAO醬(チャオちゃん)為參照設計，這款毛毯長約130cm、寬約130cm超巨大，魟魚的專屬特色都被一一還原，像是細長的尾巴、一雙眼睛、內側不規則斑點等，細節非常用心。

▲感受被魟魚擁抱的幸福感。（圖／品牌官網）

而中央原本是嘴巴，則被當成可收納口袋呈現，兩者呼應之下產生了趣味實用性，當然只要擁有了這款毛毯，就可以感受被魟魚擁抱的幸福感，相當溫暖舒適，適合喜愛海底生物的粉絲入手。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）