直接現省千元！網教「貴婦唇萃」空瓶秘訣　把殘餘2ml用到一滴不剩

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自熊孩紙小紅書

想買點精品保養或是彩妝單品寵愛自己，但卻常常覺得CP值太低？最近就有網友分享省錢妙招，只要花個幾十塊，就可以輕鬆讓化妝品再次重生，持續使用很久，現省千元以上，還可以降低浪費，當然要秒學起來！

＃LA MER修護唇萃一招再用數個月

「貴婦品牌」LA MER的保養品單價都不便宜，一般小資女想奢華一下，通常會先從護唇開始買起，尤其是這一支修護唇萃超強的滋潤能力，讓很多人對它愛不釋手，但7ml要價3900元也可以說是護唇界的夢幻逸品了，最令人苦惱的是常常用到最後還剩很多刮不出來，讓人捨不得丟。

有網友就分享，可以到文具店買一把除針器或是用剪刀，把唇萃管身上面的白色過濾器往外拔出來（請小心操作），然後把原本的唇刷插進去，就可以挖到底下的唇萃，至少還有約2ml的容量可以持續被用光，簡直省了上千元，真的必學。

▲YSL唇膏底下還藏了3公分之多。（圖／翻攝自美妝公社）

＃YSL唇膏用完再挖出一整支

之前有網友就發現YSL的情挑唇膏系列用完之後，可以先把唇膏底下的貼紙撕起來，然後拿一支細長的棉花棒，伸進去把管子裡面填裝的唇膏全都推出來，長度甚至跟新買的一樣長，等於買一支可以用到兩支的概念，直接現省1500元。

而推出來的唇膏因為與底座沒有連接，要直接塗抹會比較困難，建議可以拿出乾淨的分裝盒，使用刮勺將多出來的唇膏分裝進盒子裡面，以後要用可以用唇刷沾取，或是使用手指塗抹上妝都很方便。