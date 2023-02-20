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20款超人氣「小白鞋」！NIKE AF1萬年首選、LV有預算可直上

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文／美人圈

每天打開鞋櫃，最能無腦穿上的絕非「小白鞋」莫屬啦！小白鞋兼具舒適、百搭、多功能等優點，無論是日常上班或約會都可以派上用場，這回BEAUTY就帶來20款2023小白鞋推薦清單，從經典入門款到奢華精品通通有，快來從中找出你的夢幻小白鞋款吧。

2023平價小白鞋推薦：

Nike Air Force 1 '07 LX

說到小白鞋絕對不能不提Air Force 1，就連潮流男神GD也說只有Air Force 1才是OG（Original gangster），賦予小白鞋王道的尊稱，如果覺得全白的太容易撞款，小編首推1 '07 LX變奏款，鞋面採用縫製皮革點綴迷你勾勾裝飾，不僅重現經典風格，更延續經典鞋款的閃耀光輝，就連泫雅也是這款小白鞋的忠實擁護者。

2023超人氣20款「小白鞋」推薦！NIKE、PUMA、DIOR...通通有，這款千元有找韓星也搶穿

▲Nike Air Force 1 '07 LX，NT$4,000。（圖／Nike、IG@hyunah_aa）

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋

adidas Originals FORUM LUXE LOW系列球鞋，採用頂級皮革鞋面和壓紋Originals Logo設計，米白色相間的簡約又不失格調，無論是搭配牛仔褲或裙子都萬無一失，加上四千元有找價格，以及看到Jennie、Jisoo和Rosé等諸位女神們著用，又更讓人想入手啦！

Nike Air Force 1 '07 LX，NT$4000

▲adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3,480。（圖／adidas Originals、IG@jennierubyjane）

Nike Air Force 1 '07 LX，NT$4000

▲Rosé、Jisoo都有同款小白鞋。（圖／IG@roses_are_rosie、IG@sooyaaa__）

FILA RENNO 中性運動鞋（淺灰）

FILA RENNO也是社群上討論度極高的小白鞋，米白色溫柔的鞋身，搭配中底局部以網眼覆蓋，拼接包括尼龍、絨面、防撕裂網布等，帶來豐富的視覺效果，是一款可鹽可甜的夢幻鞋款。

Nike Air Force 1 '07 LX，NT$4000

▲FILA RENNO 中性運動鞋（淺灰） ，NT$2,880。（圖／FILA）

New Balance CT302

New Balanc品牌形象大使IU再次帶火神仙鞋款！CT302保留網球鞋經典輪廓，融合厚底設計以及白底X粉嫩撞色設計，完全一秒爆擊少女心，還自帶增高視覺效果，很適合小隻女孩。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲New Balance CT302，NT$2,880。（圖／New Balance）

CONVERSE Run Star Hike

Converse Run Star Hike系列，保留Chuck Taylor經典鞋面，並加入Run Star厚底設計以及鋸齒狀焦糖鞋底和星星圖案，是一款充滿細節的帆布鞋，點綴上白色鞋身的Run Star Hike更顯高級簡約，一穿上腳讓你直接成為街道上最亮眼的人。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲CONVERSE Run Star Hike，NT$3,180。（圖／CONVERSE）

PUMA Teveris NITRO氮氣漫步鞋

看到謝欣穎穿上這款PUMA氮氣漫步鞋，簡直快被燒到體無完膚，2023年PUMA將品牌引以為傲的氮氣跑鞋中底科技注入潮流系鞋款設計中，搭配簡約灰白鞋面為主題包覆，再透過皮革、麂皮及透氣網布等異材質拼接堆疊出深淺時尚層次，側邊則藉由切割塊狀刻痕增加視覺流線感，打造出這款舒適與設計感兼具的大勢鞋款！

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲PUMA 氮氣漫步鞋 Teveris NITRO，NT$3,580。（圖／PUMA）

PALLADIUM TRAVEL LITE 太空白

雨天穿小白鞋好怕髒？沒關係這個煩惱交給PALLADIUM來解憂，PALLADIUM TRAVEL LITE鞋款兼具橘標防水功能，搭配第二代FAST LACING快速綁帶系統，單手即可調整鬆緊，LITE+進化輕量設計，讓防水靴穿起來輕盈不笨重，搭配太空白配色更是軟萌無極限，雨天也可以時髦出門。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲PALLADIUM TRAVEL LITE 太空白，NT$2,580。（圖／PALLADIUM）

ASICS JAPAN S 運動休閒鞋

靈感源自1981年的復古鞋款，ASICS JAPAN S至今仍是許多球鞋控的最愛，採用低筒造型、白色鞋身搭配偏光銀的ASICS虎爪線條，復古中又不失潮流感，還具有頂級的舒適感和提升的緩震效果，走起路來格外舒適順暢。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲ASICS JAPAN S 運動休閒鞋，NT$2,500。（圖／ASICS）

Vans Era 白色滑板鞋

說到平價小白鞋，Vans經典低筒綁帶板鞋絕對是學生黨的首選，2張小朋友有找的價格、白色帆布鞋面經久耐穿，還有耐磨與避震兼具的橡膠外底，是一款各方面表現都很優秀的小白鞋，很適合當作入門款。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲Vans Era 白色滑板鞋，NT$1,780。（圖／Vans）

SUPERGA 穆勒休閒鞋

凱特王妃、泰勒絲最愛的小白鞋品牌就是它！源自義大利的品牌SUPERGA，擁有百年經典的歷史與技術，耐穿與實穿性都是一等一，如果看膩一般款式，也很推薦可以從穆勒休閒鞋開始入門，方便穿脫又百搭，懶人完全可以閉眼入！

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲SUPERGA 穆勒休閒鞋，NT$2,180。（圖／SUPERGA）

2023精品小白鞋推薦：

DIOR STAR 運動鞋

呼叫毛毛控！這款 Dior Star絕對會是你的天菜，採用白色小牛皮製成，綴以羊毛皮低鞋提以及金色飾面「CD」和「Christian Dior PARIS」標誌，毛茸茸的設計不僅一秒抓住眼球，還可以為腳跟帶來舒適感受，難怪許多時尚潮人都已經搶入手，有預算的女孩可以直上啦。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲DIOR STAR 運動鞋，NT$32,000。（圖／DIOR）

GUCCI Rhyton Exquisite GUCCI 運動鞋

GUCCI Rhyton運動鞋，可說是時髦精人手一款的小白鞋，近期更推出Exquisite Gucci款式，彩色印花完美詮釋品牌希望帶來的歡樂風格，點綴在象牙白皮革上，更顯奪目耀眼，這麼俏皮的小白鞋，如果在櫃上看見它的身影，可以毫不猶豫收下啦！

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲Rhyton Exquisite GUCCI運動鞋，NT$34,800。（圖／GUCCI）

Louis Vuitton TIME OUT 運動鞋

被譽為是精品小白鞋天花板！Louis Vuitton TIME OUT 完全不退流行，以白色小牛皮重新演繹Monogram壓花的復古韻味，綴有LV Initials標誌及Monogram花卉圖案吊飾，還配有獨特的加厚橡膠鞋底，是一款360度零死角的美鞋啊！

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲Louis Vuitton TIME OUT 運動鞋，NT$41,300。（圖／Louis Vuitton）

CHANEL 小牛皮運動鞋

香奈兒也有隱藏熱賣的小白鞋，以小牛皮、織料點綴，層層堆疊出仙氣的視覺效果，灰、白、黑配色，更是完美百搭，鞋身與鞋後點綴上雙C Logo，高級質感完全藏不住。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲CHANEL 運動鞋，NT$37,500。（圖／CHANEL）

Golden Goose SUPER STAR 帆布鞋

髒髒鞋紅了好幾年至今仍是經典，以細膩的手工技術與頂級皮革打造出獨一無二仿舊設計的球鞋聞名，讓全球時尚潮人都瘋狂，小編首推焦糖色皮革款式，色選中性又百搭，很適合當作情侶鞋一起入手。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲Golden Goose SUPER STAR 帆布鞋，約NT$16,300。（圖／Golden Goose）

LOEWE 解構丹寧運動鞋

LOEWE一出手便知有沒有！將品牌經典的解構元素注入其中，打造出這款仙女鞋款，以柔軟的白色丹寧拼布製成，具有磨損邊緣和LOEWE Logo雕刻鈕扣，乍看很簡約卻又充滿小心機，絕對可以彰顯你的好品味，不想撞款選它就對。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲LOEWE 解構丹寧運動鞋，NT$32,000。（圖／LOEWE）

Prada 象牙白運動鞋

Prada小白鞋就是如此歷久不衰，運動風格的設計融入經典三角標誌，簡單卻又不失格調，還搭配45毫米發泡橡膠鞋底，自帶微增高效果，穿上身一秒顯腿長！

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲Prada 象牙白運動鞋，NT$37,000。（圖／Prada）

Common Projects 小白鞋

曾屢屢獲得雜誌評選Top 1的Common Projects小白鞋，打破小白鞋給人過於休閒的印象，極簡設計搭配鞋側的10個號碼燙金，極具辨識度以及精品質感，就算穿著西裝搭這款小白鞋也不突兀。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲Common Projects 小白鞋，NT$15, 200。（圖／net-a-porter）

Chloe Lauren 蕾絲運動鞋

誰說小白鞋一定要很休閒？Chloe Lauren蕾絲運動鞋，正是要來顛覆你的想像！特別以蕾絲設計貫穿鞋身，還在後鞋跟處加入Chloe徽標，處處散發著浪漫氣息，重點是售價2萬元有找，真的非常適合作為精品小白鞋入門款呀！

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲Chloe Lauren蕾絲運動鞋，NT$17,200。（圖／Chloe）

Alexander McQueen 小牛皮運動鞋

Alexander McQueen球鞋是品牌的熱門明星商品，以柔軟牛皮製成，鞋跟點綴大面積色塊以及燙金logo，搭配厚底設計，一穿上直接內增高五公分、一秒變腿精，除了招牌的黑白配色之外，還推出寶寶藍、銀色、粉色許多色選，絕對能從中選出命定色。

adidas Originals FORUM LUXE LOW 球鞋，NT$3480

▲Alexander McQueen 小牛皮運動鞋，約NT$16,000。（圖／Alexander McQueen）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 小白鞋, 穿搭, 球鞋

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