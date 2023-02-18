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鞋櫃變兩倍大、掛門垃圾桶！5個超實用衣架絕技　晾枕頭、曬內衣不再掉滿地

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自小紅書

衣架是居家收納晾曬的好幫手，尤其是鐵製款式因為擁有可凹折的特性，可以變化出多種造型，想要拿來曬鞋子、晾抱枕通通都可以，只要準備多個衣架跟束帶，輕輕鬆鬆就能夠搞定居家大小事，以下就盤點5個實用秘訣，學起來立刻成為家事達人。

1.褲子、鞋子一個衣架搞定晾曬

▲衣架,家事,收納,居家,。（圖／小紅書）

曬褲子的時候，若是衣架不夠寬，常常都會掉下來，或是讓褲子凸出變形，建議可以把衣架左右兩個角往上折起來，晾曬的時候穿過牛仔褲皮帶套環，不但褲子不會變形，凹折處拿來晾鞋子也是超實用。

2.枕頭也能風乾

▲衣架,家事,收納,居家,。（圖／小紅書）

像是大型抱枕若是沒有欄杆型的曬衣架，可不好全面風乾，建議將兩個衣架最長的底邊貼齊，然後用束帶將它們綁緊，拿著鉤環整個拉開，形成左右兩個方形，對折就可以輕鬆夾住抱枕、玩偶等絨毛小物。

3.鞋櫃空間變兩倍

▲衣架,家事,收納,居家,。（圖／小紅書）

先拿兩個衣架把左右兩個腳都折起來，然後交叉對放，用掛鉤的地方將互相固定住，就可以形成一個立體支架，把它架在鞋子上面，就可以再放一雙鞋，空間更多利用了。

4.小夾子掛上衣架

▲衣架,家事,收納,居家,。（圖／小紅書）

可以到超市或是雜貨店買一包小夾子，然後拿一個衣架，把小夾子通通串上去，自己做的可以輕鬆調整間距與樣式，拿來曬襪子、內衣、內褲等小物都超級好用，連彩妝刷也可以用，完全不需要擔心掛上去一下就滑落的問題，曬完還可以順手放進衣櫥超省時。

5.簡易垃圾桶

▲衣架,家事,收納,居家,。（圖／小紅書）

拿兩個衣架分別把每一個拉成正方形的角度，然後把掛鉤頭部往上翻折起來，將掛鉤的頭放在正方形的同一側左右各一，把其他四個角用束帶綁緊，套進塑膠袋，這樣就可以輕鬆製作出可以勾在門上的垃圾袋，煮飯超好用。

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關鍵字：

衣架, 家事, 收納, 居家

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