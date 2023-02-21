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LV免費貼圖來了！超可愛草間彌生娃娃說「Hi」　LINE官方帳號太實用快加入

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▲LV貼圖。（圖／品牌提供）

▲路易威登推出與草間彌生合作的LINE貼圖，只要加入官方帳號即可免費下載。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心 / 台北報導

你有算過每天用多少LINE貼圖嗎？既然已經是生活中的必需，精品推出的貼圖當然不能錯過！LOUIS VUITTON（路易威登）加入行列，與日本藝術家草間彌生Yayoi Kusama合作限定貼圖，以超可愛的Vivienne娃娃為主角，只要加入LINE官方帳號就能免費下載，趕緊動手。

官方帳號就像是貼心小秘書，功能相當多，千萬別小看它，尤其身為時尚迷一定要加入，可以搶先知道最新訊息、零時差看到巴黎時裝秀場直播，或是直接連到台灣官方網站，瀏覽男女裝、包包配件、香水或珠寶腕錶等所有作品，更方便的是聊天室下方的工具列，讓人一用上癮。

►點此加入路易威登LINE官方帳號

▲LV貼圖。（圖／品牌提供）

▲路易威登與草間彌生合作的系列大受歡迎。

▲LV貼圖。（圖／品牌提供）

▲路易威登的Vivienne娃娃擺飾有草間彌生版本，Vivienne也成為貼圖主角，頂著草間彌生的招牌紅色短髮相當可愛。

工具列分為「最新消息」與「更多服務」兩大選項，在「更多服務」中，可以搜尋台灣北中南各地的專門店，逛街更方便，也能透過線上購物，隨時隨地買到心愛的商品，此外，還有常見問題列表、產品的保養相關問題，或是預約個人化服務，各種大小事都能在LINE官方帳號上解決。

►點此下載路易威登LINE貼圖

加入官方帳號後，很重要的一件事是下載免費貼圖，路易威登與日本藝術家草間彌生合作的服裝與配件系列大受歡迎，延伸到貼圖上，由品牌吉祥玩偶Vivienne當主角，頂著與草間彌生相同的紅色齊瀏海短髮，手拿紅色圓點的聯名包款Capucines與Alma，無論舉起大拇指比讚、揮手說「Hi」都超級可愛，使用率很高的「OK」、「Thank You」等也沒少，透過8張限定貼圖，進入路易威登與草間彌生的藝術世界，讓好友間傳遞訊息更有趣。

▲LV貼圖。（圖／品牌提供）

▲LV貼圖。（圖／品牌提供）

▲8款貼圖都相當實用，透過QR Code或點此下載

路易威登 x 草間彌生系列限定貼圖
下載期間：2月21日至3月23日
下載方式：加入路易威登Line官方好友即可免費下載，使用期效180天
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►點此下載路易威登LINE貼圖

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, LINE, 貼圖, 草間彌生

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