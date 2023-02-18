LONGCHAMP推出「最時髦充氣沙發」！　療癒色系躺在上頭超Chill



記者王則絲／台北報導

厭倦了都市精緻生活，越來越多人喜歡在休閒時前往戶外放鬆身心靈，露營活動也因此成為現代人之間的潮流，露營時許多人會選擇「充氣沙發」，方便攜帶又舒適。最近LONGCHAMP便推出了一款充氣沙發，繽紛顏色療癒可愛，躺在上頭非常的Chill又慵懶，且拍起照來超吸睛，堪稱「最時髦充氣沙發」！

▲LONGCHAMP推出「最時髦充氣沙發」。（圖／品牌提供）



LONGCHAMP今年春夏以「Glamping奢華露營」為主題，除了在服裝、包款表現上採用大膽色彩美學，更與荷蘭品牌Fatboy合作打造露營充氣沙發，將LONGCHAMP經典的Le Pliage®摺疊水餃包，和Fatboy著名的Lamzac® O充氣椅相結合，創造出全新的「Glamping O」充氣沙發。

▲LONGCHAMP「Glamping O」充氣沙發總共推出3種亮眼色調。（圖／品牌提供）



「Glamping O」總共推出迷幻綠、糖果粉和亮橘色3種亮眼色調，收納起來時為一個長方形小束口袋，不佔空間、方便攜帶，要使用時只需要展開，並用手大力揮動裝入空氣即可，上頭飾有Le Pliage®標誌性的牛皮翻蓋，以及聯名專屬紅色標籤。其實不僅是露營，來到沙灘或其他戶外場地，甚至家中客廳擺設，都很適合帶上一顆「最時髦充氣沙發」，躺在上頭休息特別舒適、特別Chill。

▲LONGCHAMP「Glamping O」充氣沙發收納時的體積，以及簡單的充氣方式。（圖／品牌提供）



來到戶外露營，身上服裝應以舒服、能適應各種氣候且方便的為主，若能兼具帥氣外型那是再好不過。近日The North Face與陳冠希主理潮牌CLOT便預告推出聯名系列，將舒適機能的Outdoor服裝單品，注入大自然雲彩的夢幻色彩，並即將於2月23日正式發售。

▲The North Face X CLOT聯名系列將於2月23日開賣。（圖／品牌提供）

