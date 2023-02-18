fb ig video ETtoday search mobile

LONGCHAMP推出「最時髦充氣沙發」！　療癒色系躺在上頭超Chill

>


記者王則絲／台北報導

厭倦了都市精緻生活，越來越多人喜歡在休閒時前往戶外放鬆身心靈，露營活動也因此成為現代人之間的潮流，露營時許多人會選擇「充氣沙發」，方便攜帶又舒適。最近LONGCHAMP便推出了一款充氣沙發，繽紛顏色療癒可愛，躺在上頭非常的Chill又慵懶，且拍起照來超吸睛，堪稱「最時髦充氣沙發」！

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP推出「最時髦充氣沙發」。（圖／品牌提供）

LONGCHAMP今年春夏以「Glamping奢華露營」為主題，除了在服裝、包款表現上採用大膽色彩美學，更與荷蘭品牌Fatboy合作打造露營充氣沙發，將LONGCHAMP經典的Le Pliage®摺疊水餃包，和Fatboy著名的Lamzac® O充氣椅相結合，創造出全新的「Glamping O」充氣沙發。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP「Glamping O」充氣沙發總共推出3種亮眼色調。（圖／品牌提供）

「Glamping O」總共推出迷幻綠、糖果粉和亮橘色3種亮眼色調，收納起來時為一個長方形小束口袋，不佔空間、方便攜帶，要使用時只需要展開，並用手大力揮動裝入空氣即可，上頭飾有Le Pliage®標誌性的牛皮翻蓋，以及聯名專屬紅色標籤。其實不僅是露營，來到沙灘或其他戶外場地，甚至家中客廳擺設，都很適合帶上一顆「最時髦充氣沙發」，躺在上頭休息特別舒適、特別Chill。

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP「Glamping O」充氣沙發收納時的體積，以及簡單的充氣方式。（圖／品牌提供）

來到戶外露營，身上服裝應以舒服、能適應各種氣候且方便的為主，若能兼具帥氣外型那是再好不過。近日The North Face與陳冠希主理潮牌CLOT便預告推出聯名系列，將舒適機能的Outdoor服裝單品，注入大自然雲彩的夢幻色彩，並即將於2月23日正式發售。 

▲北臉CLOT聯名。（圖／品牌提供）

▲The North Face X CLOT聯名系列將於2月23日開賣。（圖／品牌提供）

►陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣

關鍵字：

充氣沙發, 露營, 懶骨頭, LONGCHAMP, Fatboy

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今天2／18「第二杯半價」　補班日限定全天優惠別錯過

星巴克今天2／18「第二杯半價」　補班日限定全天優惠別錯過

營養師教「運動前後這樣吃」效果更好！　5組不同強度飲食搭配

營養師教「運動前後這樣吃」效果更好！　5組不同強度飲食搭配

頭髮掉不停？營養師教「4大飲食關鍵」養回健康頭皮

頭髮掉不停？營養師教「4大飲食關鍵」養回健康頭皮

周子瑜「中分長髮造型」曝光美翻！　代言照側躺好身材藏不住 8款「精品托特包」能裝又耐髒　CHANEL、DIOR上班與小旅行超好用 48歲周迅「俏皮蘑菇頭」超少女！穿香奈兒透膚裝空靈氣息破表 「氧氣美女」李英愛出席婚禮低調穿搭超有禮貌　手拎24萬「比利時愛馬仕」賣到缺貨 40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書 陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣 邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面