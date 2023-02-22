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春季就該入手「粉色精品包」　Jisoo同款Lady D-Joy、CHANEL青蛙包絕美

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文／美人圈

春天是櫻花盛開的季節，絕美的粉色也化作成精品美包，為穿搭增添活力感！這回帶來2023「粉色精品包」推薦，包括BLACKPINK Jisoo同款 LADY D-JOY 、CELINE大容量BUCKET水桶包，以及可遇不可求的CHANEL「青蛙包」，快來看看哪款是你的命定包款吧。

2023春夏粉色精品包推薦：

DIOR小碼Lady D-Joy手袋

首先第一款是BLACKPINK Jisoo在IG上曬出的這款Lady D-Joy！牡丹粉紅色羊皮製作，配搭Cannage藤格紋圖案縫線，綴以優雅的淡金色飾面金屬「D.I.O.R.」吊飾，散發精緻的氣質，拿在手上分分鐘都展現出高貴奢華感！

2023春季「粉色精品包」推薦！LADY D-JOY絕美、CHANEL後揹包爆款，這款三萬有找必敗

▲DIOR 小碼 LADY D-JOY 手袋，NT$135,000。（圖／IG@sooyaaa__、DIOR）

Lady D-Joy手袋展現Lady Dior系列的經典簡約美學，象徵品牌對高貴典雅及美麗的追求。這款手袋以小碼Lady D-Joy手袋設有可拆卸鏈式肩帶，並附有另一條可調整和可拆卸的皮革肩帶，可手提、肩背或斜背，是配搭日常造型的首選。

2023春季「粉色精品包」推薦！LADY D-JOY絕美、CHANEL後揹包爆款，這款三萬有找必敗

Gucci Bamboo 1947 粉色迷你手提包

Gucci超人氣竹節包也換上粉嫩新色！Bamboo 1947粉色迷你手提包以細膩的粉紅色調皮革呈現，搭配品牌經典竹節標誌，在揉合夢幻與典雅氣質，重新演繹歷久彌新的經典包款！

2023春季「粉色精品包」推薦！LADY D-JOY絕美、CHANEL後揹包爆款，這款三萬有找必敗

▲Gucci Bamboo 1947 粉色迷你手提包，NT$117,300。（圖／BEAUTY美人圈）

CELINE CUIR TRIOMPHE迷你型BUCKET手袋

迷你型BUCKET手袋以粉色細緻的亮面小牛皮，並將放大的壓花小牛皮貼片，以並刺繡工藝縫合在手袋中央，時髦又加上大容量設計，無疑獲得IT BAG寶座！不光是好看而已，採用釘扣開關，方便拿取隨身物品，看似小巧，容量卻超乎想像的大，絕對是一款值得投資的美包。

2023春季「粉色精品包」推薦！LADY D-JOY絕美、CHANEL後揹包爆款，這款三萬有找必敗

▲CELINE CUIR TRIOMPHE迷你型BUCKET手袋，NT$69,000。（圖／CELINE）

LOUIS VUITTON SPEEDY BANDOULIÈRE 20

LV波士頓包是許多包控們必收款式！行李袋廓形向路易威登於1930年推出的Speedy旅行袋致敬，配上柔美的奶油及粉紅色調Monogram Empreinte皮革匠製，並綴以Monogram壓花及印花圖案，讓人一見傾心！滾邊皮革頂端手柄、金色掛鎖更展現出奢華感，大容量的設計讓女孩們可以隨心所欲的收納物品，是一款實用兼具顏值的包款！

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▲LOUIS VUITTON SPEEDY BANDOULIÈRE 20，NT$85,000。（圖／LOUIS VUITTON）

CHANEL 小型後背包

CHANEL小型後背包又被稱做「青蛙包」，幾乎集齊了CHANEL的所有經典元素，復古感無敵；選用荔枝牛皮的材質，讓這款小書包型褪去了小孩子的稚嫩感！粉色皮革及皮穿鍊的金屬色，滿溢出的少女感讓人超想收，看似小巧但其實相當耐裝，可單肩、雙肩，手提，經典不過時，想找一款實用又保值的包款，這款就相當適合！

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▲CHANEL 小型後背包，NT$167,100。（圖／CHANEL）

GUCCI Aphrodite 肩背包

Aphrodite肩背包最新Hobo新月造型包款是超人氣女團NewJeans成員Hanni愛不釋手的包款之一！ 採用柔軟的山羊皮革材質，飾有70年代亮相的雙G標誌，這款手袋配有兩條肩帶，一條採用皮革製成，另一條採用 Gucci 極具辨識度的金色鏈條設計，可以配合造型替換不同揹法！

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▲GUCCI Aphrodite 肩背包，NT$64,200。（圖／BEAUTY美人圈）

BVLGARI Serpenti Cabochon 超迷你包

包身靈感為蛋面型切割寶石的圓潤表面，搭配上春花粉紅石英色的超大絎縫紋路小牛皮，並輟以Heritage蛇頭磁扣，讓包款就像一件小珠寶，彰顯出品牌與眾不同的設計感！掀蓋開合，以及11 x 9 x 4 公分的容量設計，信用卡、耳機和口紅都能通通收納，時尚又具機能性！

2023春季「粉色精品包」推薦！LADY D-JOY絕美、CHANEL後揹包爆款，這款三萬有找必敗

▲BVLGARI Serpenti Cabochon 超迷你包，NT$29,500。（圖／BVLGARI）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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