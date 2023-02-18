全台唯一！亞洲最熱賣「仙女香水」開快閃店　快朝聖拿夢幻花朵托特包

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

台北市信義區各家品牌入住，已經成為新的熱門商圈，很多情侶、家庭放假就會到附近血拼、聚餐，步行一段還可以順便賞花燈，人潮滿滿；以下就盤點近期推出的兩個活動，更有全台唯一快閃店，身為粉絲當然要朝聖了！

＃Dior MISS DIOR花漾迪奧愛戀快閃店

全亞洲銷售NO.1的女性香水MISS DIOR花漾迪奧淡香水，18日在台北信義新光三越A11打造全台唯一「花漾迪奧愛戀快閃店」，從法國空運來台打造的浪漫花境，打造女孩心中的夢幻天堂，在這裡不僅提供MISS DIOR全系列試香，還有專屬愛戀試妝區能夠體驗限量粉嫩彩妝單品。

當然這次還有之前被掃貨一空的MISS DIOR花漾迪奧馬卡龍香浴球、香氛蠟燭，兩款限定單品重磅回歸，想要補貨或是去年9月來不及入手的香迷們，這次機會要立刻把握起來，因為賣完就沒有，買兩件以上產品（含50ml以上保養或100ml以上香水），就可以享有絕美花盒包裝服務。

專屬DIOR工坊的繽紛圖騰不僅拍照打卡超級美，現場還提供多種小禮可以拿，只要入手MISS DIOR系列滿5000元，即可獲得擴香卡與精緻小香，滿6000元即可手作粉嫩的戀愛花卡，滿8000元可以拿到專屬托特包，買東西、裝筆電都時髦有型，直上最頂階。

＃KIEHL'S COFFEE HOUSE 蜜蘋果系列甜點

既然都到信義新光三越A11了，當然要去朝聖全球第一間KIEHL'S COFFEE HOUSE，以台灣在地食材結合保養與下午茶，即將在3月以新鮮蘋果推出全新口味的甜點與飲品；其中，必點的就是「蜂蜜蘋果金盞花磅蛋糕」，以經典明星商品金盞花系列製作出的磅蛋糕，淋上酸甜蜂蜜蘋果醬搭配鮮奶油，嗜甜的螞蟻人絕對能大滿足。

另外，想來杯咖啡提振精神，那絕對要喝喝看「蘋步青雲美式咖啡」，採用獨特啤酒口感的美式咖啡，淋上香甜蜂蜜蘋果果醬，甘苦中帶著清新甜蜜滋味，讓人喝過還想再來一杯，跟好友坐在店內享受悠閒下午茶時光最享受。