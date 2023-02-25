2023髮型熱搜關鍵字！姊姊系層次短髮很有個性、撞色挑染回頭率超高

文／美人圈

2023髮型關鍵字出爐！韓國女星是髮型趨勢的第一手流行指標，而2023年髮型趨勢介於個性、少女形象之間徘徊，除了個性派層次短髮外，超長髮造型也再度回歸，還有IG上洗版的這款瀏海也是換髮的最新趨勢。此外，無論什麼髮型，女神光圈依然是必不可少，小編另外整理四款居家沙龍級護髮髮品推薦，讓髮型顏值隨時在線！

2023髮型趨勢

1：個性派層次短髮

俏麗又有個性感的層次短髮，是第一款要介紹的2023趨勢髮型！太妍多次漂髮後，為了重新養髮，一口氣將原本及胸長度剪至肩上、並且打薄，在髮尾處剪裁出層次感，營造出姊姊系的個性感短髮，髮尾下襬處可以稍微夾出外翹捲度，加上些微的碎髮瀏海，整體髮型相當時尚！

搭配暖棕系、霧金系髮色，非常顯白且修飾臉型，再換上瀏海更營造出截然不同的風格！帶有空氣感的瀏海完全是減齡神器，讓你躍升為回頭率百分百氣質仙女。

2：大勢俐落長直髮

從韓國女團就可以看出超長髮風格又再度回歸！不僅造型更多變，換上不同瀏海、不同捲度，都可以營造出不同風格。好比說「人間芭比」LISA，以簡單的黑長直髮搭配上招牌的齊平瀏海，小臉減齡的同時，更可以巧妙襯托出五官的立體度。

如果認為黑直髮太過呆板，也可以換上質感茶色系髮色，質感霧面讓深色髮多了幾分柔和，顯白同時還自帶修容功能！

3：小鹿斑比棕

顯白吸睛，浪漫又充滿個性的小鹿斑比棕，是個進可攻退可守的髮色！在室內光源下是低調的髒橘色系，在自然光源下，則是帶有活力感卻不浮誇的活力橘色。如果想要明度、彩度更明顯，建議可以先進行褪色的動作，讓髮色的顯色度開到最大。

另外也可利用電捲棒創造要捲不捲的浪漫大波浪，尤其在前額長瀏海的部分加強弧度，更能為臉部輪廓增添溫柔感。

4：撞色系挑染

KARINA選擇以紫色X黑色系挑染，展現出前衛態度，完全就是個性少女必備！因為加入了大量的紫色調，擺脫了髮色的沉悶感，顯白之餘，也讓五官更立體、混血感爆棚！無論是夾直夾捲、搭配編髮，都帶著微微的叛逆俏皮感。

最百搭、零失誤的就屬於黑X米金配色！在黑髮下交織出溫潤的奶茶色調，混血感飆升，走在路上的回頭率超高。

▲LISA。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）



5：芝麻葉瀏海

接下來是洗版率極高的「芝麻葉瀏海」！將碎髮瀏海旁分，呈現出不整齊的弧度感，既可以呈現出女人味氣息，又有顯嫩減齡的作用，是相當百搭的大勢瀏海。

▲NMIXX Haewon。（圖／翻攝自IG@nmixx_official）



另外，綁上低馬尾、包頭後就能展現出不同的氛圍感，又酷又有型的俐落風格，讓人一眼就愛上！

▲（左）aespa Ningning、（右）Karina。（圖／翻攝自IG@aespa_official）



沙龍級護髮品推薦：

Rene Furterer萊法耶 5 SENS微金女神菁萃油

適合所有髮質與肌膚類型，不含矽靈，幫助保濕滋養頭髮與肌膚，提升光澤度，輕盈不黏手、不油膩、不會造成肌膚與頭髮的負擔！在洗髮前可以深度滋養髮絲；洗髮後，可噴灑幾下於擦乾的頭髮上，降低毛燥，另外可以在造型定型後，幫助加強光澤度！

▲Rene Furterer萊法耶 5 SENS微金女神菁萃油100ml，NT$2,500。（圖／Rene Furterer）

Oribe 不可一世洗護旅行禮盒

好萊塢明星都大愛的「ORIBE」擁有讓乾枯秀髮起死回生的修護力！含有多款珍貴精華成份萃取及經典修護油成分，可以改善因時間和染燙等化學處理而受損的毛髮，恢復頭髮最健康自然的狀態，這次限定推出瞬護髮膜與神隊友香波洗髮露組合，讓你在家就可以保養出「不可一世」的光澤。

▲Oribe 不可一世洗護旅行禮盒，內含：不可一世香波洗髮露旅行裝75ml 、不可一世瞬護髮膜旅行版50ml，NT$800。（圖／Oribe）

魅尚萱 完美造型 護髮精油

韓國銷量第一的「完美造型護髮精油」全新改版升級！髮絲修護、吸收度上帶來全新感受，更依不同髮質專屬訂製五款不同修護功效的護髮精油。其中「完美造型護髮精油」具抗熱傷害效果，使用電棒造型不用擔心髮絲受損，更擁有造型記憶功效，讓你維持整天完美髮妝！

▲魅尚萱 完美造型 護髮精油80ml，NT$399。（圖／魅尚萱）

呂Ryo 強韌髮根香氛護髮髮膜

如果你也有頭皮出油導致的頭臭困擾，不妨試試看強韌髮根香氛護髮系列！有效地去除頭髮上惱人異味外，並強韌髮根、減少頭髮斷裂。兩款香氣分別是首爾夕陽及濟州微風，就像香水一樣有前中後調，香味持久力佳，直到隔天都可以聞到陣陣療癒香氣！

▲呂Ryo 強韌髮根香氛護髮髮膜200ml，NT$349。（圖／呂Ryo）



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