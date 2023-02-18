減重必看！營養師激推5款「入門減脂食材」，跟著吃起來

▲大番茄是很好的減重聖品。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人想要減重，卻不知道如何挑選食物，營養師余朱青分享，減重過程中，人體是很敏感，它能感知你將從以往的沒有規律，逐步走向規律，漸漸進入新平衡，她推薦5款入門減脂食材，方便又營養，趕快跟著吃起來！

#小黃瓜

小黃瓜熱量低，是很多女星的減脂聖品，100克僅有15大卡，且小黃瓜中含有豐富的鉀，有利尿和調整血壓的功效，此外它也能分解酵素「磷脂酶」幫助擊退脂肪。

#大番茄

大番茄富含茄紅素和 β-胡蘿蔔素、維生素A、C等抗氧化營養素，熱量低且擁有高膳食纖維，能幫助抗氧化、抗發炎、抗癌效用，不僅是減重最佳蔬果，也是控制血糖的好食物。

#豆腐

豆腐低熱量且高蛋白，富含大豆皂甘，能夠分解中性脂肪，排出血液中多餘的膽固醇和三酸甘油脂，並且能提升小腸機能，抑制脂肪的吸收，此外因為豆腐本身擁有高鈣特質，也能減少骨質流失的機會。

#地瓜

地瓜屬於原型澱粉，吃進肚子能增加飽足感，進而達到瘦身效果，其中它的高膳食纖維能夠防止便秘、腸道病變的作用。

#鮪魚

瘦身時需要多攝取優質蛋白，而鮪魚正好就是高蛋白且低熱量的好選擇，對於外食族來說，水煮鮪魚罐頭就是快速攝取優質蛋白的方式之一。