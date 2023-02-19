星・變美／46歲梁詠琪「20年不變」被讚超凍齡！　愛用乳霜全公開

▲梁詠琪超凍齡好狀態被網友狂讚「吃了防腐劑」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝梁詠琪IG、小紅書

今年46歲的「短髮女神」梁詠琪（Gigi），前年以一張與自己20年前專輯封面合照驚豔全網，幾乎無差別的神凍齡好狀態，讓不少網友直呼「吃了防腐劑嗎？」常被粉絲敲碗保養秘訣的她，近日就在網上分享自己平日愛用的4款乳霜，每一款都能幫她保持肌膚潤澤，有清爽型也有滋潤型，她推薦大家可以像她一樣，根據自己皮膚狀態和不同氣候來替換使用保養品。

＃LA MER經典乳霜



LA MER最經典的乳霜是許多人的愛用保養品，也是Gigi的愛。當她去比較乾燥的城市或是到室內長時間開冷氣的地方，她就會用上這罐乳霜，「它真的很滋潤，而且有修復皮膚的功能，所以有時候皮膚太乾，被吹乾有一種『爆裂』的感覺，覺得有一點微微刺痛感的時候就可以擦這個乳霜。」

＃Valmont 臻白勻亮淨化面霜（Clarifying Surge Cream）



Valmont是在瑞士很受歡迎的品牌，而梁詠琪表示自己愛用的臻白勻亮淨化面霜（台灣未引進），保濕度很剛好，油分不會太過，對於香港的氣候來說，全年都可以用這款乳霜，就算是有時候比較潮濕的天氣，也可以使用，不會過於厚重。

＃Shiseido極上御藏系列（精華＋乳霜）



她很推薦Shiseido極上御藏傳奇霜＋傳奇精萃，因為拍戲、工作常常要化妝，為了洗掉彩妝和空氣裡的污染物，每天都會徹底的洗臉卸妝，但洗完後皮膚都會乾。所以洗完臉後就會先擦這系列的精萃，只要1、2滴就可以推很開，很滋潤，「我整個臉用一滴或兩滴就可以了，會覺得整個皮膚毛細孔都不見了，很細滑」。

用完精華後再接著擦乳霜，她表示這款乳霜很滋潤，但也很容易推開，尤其是在化妝前擦的話，後續上妝完全不會有卡粉或上不均勻的感覺。「可以推到很薄很薄，但還是能感覺到有一層非常濕潤的保護膜，這就是我很喜歡的地方，一整天都能覺得皮膚有被保護到的感覺。」

＃黛珂AQ完美精質極燦晶粹霜



她提到這款乳霜的包裝很華麗，有種水晶的感覺，而這款也是特別為亞洲人設計的乳霜，她喜歡這款有滋潤感，但又清爽的感覺，雖然質地不像資生堂乳霜可以推得非常開，是屬於比較集中的保濕，使用起來又是清爽型的，所以她也很喜歡。