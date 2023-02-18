fb ig video ETtoday search mobile

百貨口罩解禁！SOGO、新光三越宣布20日起「不強制戴口罩」

>

▲▼ 百貨口罩解禁！SOGO 20日起不強制戴口罩 。（圖／資料照）

▲遠東SOGO宣布20日起配合指揮中心，不強制室內戴口罩。（圖／記者蔡惠如攝）

記者張毓容／綜合報導　

隨著疫情逐步穩定，許多民眾都在期待口罩解禁，指揮中心於日前宣布將放寬室內戴口罩規定後，遠東SOGO百貨今（18）日宣布，配合指揮中心規定，自下週一（20日）起放寬百貨室內口罩配戴政策，新光三越和遠東百貨也都表示將配合政府規定。

遠東SOGO宣布，自2月20日起，消費者來店不強制要求佩戴口罩。但為配合防疫規定並保障消費者及員工，除本公司餐飲部門人員依規定配戴口罩，其餘於第一線提供服務之同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。

 ▲▼ 百貨口罩解禁 。（圖／資料照）

▲遠東百貨表示將配合政府政策。（圖／資料照）

另一百貨業者遠東百貨則回應，基本上也是配合政府政策，20日起將尊重消費者及員工個人意願，入店不會強制要求佩戴口罩，也不會硬性規定員工拿下口罩，尤其與餐飲相關工作人員，有衛生方面考量。另外，遠東百貨也表示，期盼指揮中心會有更詳盡的相關規定辦法能依循參照。

新光三越稍晚也表示，20日起配合政府室內口罩令解禁，將不強制民眾進入買場配戴口罩，並將持續打造安全安心的購物環境。而百貨員工的部分則為，上班時間不強制但仍鼓勵配戴口罩，惟同仁若有身體不適、發燒或呼吸道症狀者則務必配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。
 

關鍵字：

SOGO, 遠東SOGO, 口罩, 解禁, 遠東百貨, 新光三越

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今天2／18「第二杯半價」　補班日限定全天優惠別錯過

星巴克今天2／18「第二杯半價」　補班日限定全天優惠別錯過

營養師教「運動前後這樣吃」效果更好！　5組不同強度飲食搭配

營養師教「運動前後這樣吃」效果更好！　5組不同強度飲食搭配

百貨口罩解禁！SOGO、新光三越宣布20日起「不強制戴口罩」

百貨口罩解禁！SOGO、新光三越宣布20日起「不強制戴口罩」

周子瑜「中分長髮造型」曝光美翻！　代言照側躺好身材藏不住 頭髮掉不停？營養師教「4大飲食關鍵」養回健康頭皮 8款「精品托特包」能裝又耐髒　CHANEL、DIOR上班與小旅行超好用 48歲周迅「俏皮蘑菇頭」超少女！穿香奈兒透膚裝空靈氣息破表 「氧氣美女」李英愛出席婚禮低調穿搭超有禮貌　手拎24萬「比利時愛馬仕」賣到缺貨 40歲安海瑟薇「全透禮服」辣過暮光女！　長腿神比例成紅毯教科書 邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面