百貨口罩解禁！SOGO、新光三越宣布20日起「不強制戴口罩」

▲遠東SOGO宣布20日起配合指揮中心，不強制室內戴口罩。（圖／記者蔡惠如攝）

記者張毓容／綜合報導

隨著疫情逐步穩定，許多民眾都在期待口罩解禁，指揮中心於日前宣布將放寬室內戴口罩規定後，遠東SOGO百貨今（18）日宣布，配合指揮中心規定，自下週一（20日）起放寬百貨室內口罩配戴政策，新光三越和遠東百貨也都表示將配合政府規定。

遠東SOGO宣布，自2月20日起，消費者來店不強制要求佩戴口罩。但為配合防疫規定並保障消費者及員工，除本公司餐飲部門人員依規定配戴口罩，其餘於第一線提供服務之同仁，因處人潮聚集之處，仍建議持續配戴口罩，保障員工及消費者之安心安全。

▲遠東百貨表示將配合政府政策。（圖／資料照）



另一百貨業者遠東百貨則回應，基本上也是配合政府政策，20日起將尊重消費者及員工個人意願，入店不會強制要求佩戴口罩，也不會硬性規定員工拿下口罩，尤其與餐飲相關工作人員，有衛生方面考量。另外，遠東百貨也表示，期盼指揮中心會有更詳盡的相關規定辦法能依循參照。

新光三越稍晚也表示，20日起配合政府室內口罩令解禁，將不強制民眾進入買場配戴口罩，並將持續打造安全安心的購物環境。而百貨員工的部分則為，上班時間不強制但仍鼓勵配戴口罩，惟同仁若有身體不適、發燒或呼吸道症狀者則務必配戴口罩，以守護自己並保護他人的健康安全。

