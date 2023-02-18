快樂決定於心態！心態好的人常有的「6個習慣」，你做到幾個？

▲快樂取決於看待事情的心態。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人快樂與否，決定在自己的心態，也就是你如何看待身邊的人事物，心態好的人，即便遇到困難，也能快樂面對，通常心態好的人，往往都有以下6個習慣，你做到幾個呢？

#不和別人比較

生活本來就不容易，若是事事還要比較，絕對會過得疲憊不堪，和自己喊話要看開一點，對於心中的渴求，得到是幸運，即變得不到也要雲淡風輕，別盲目和自己較勁。

#降低期待

對任何人、任何事情不要過分期待，要接受有時候會「事與願違」，當你降低期待值，放憑自己的心態，少了期待，失望也就跟著少了。

#保持鈍感

活的簡單一點、遲鈍一點，別動不動就去關注別人的動態，自己犯了錯別慌張，也不需要過分自責，遇到任何事情坦然面對，降低自己的敏感度，很多煩惱都是自己生出來的，事情沒有你想的那麼嚴重。

#不要抱怨

每天抱怨會讓自己陷入一種負面情緒，只盯著眼前的不滿，導致一直無法向前進，試著用樂觀的心情面對，你會發現處處都是美景。

#勤於整理

有人說你房間的樣子，就如同你生活的樣子，整理的過程中，不僅是打掃髒污，更能清掉你心中的煩惱，有的東西該放就放、該扔就扔，心情也會變得輕鬆簡單。

#保持平和

靜下心思考才能找到解決事情的方法，過於衝動只會讓煩惱越滾越大，面對問題時保持從容鎮定，也是對自己人生負責的態度，只要不重要的事情就選擇漠視，別讓無關緊要的人，占了你寶貴時間。