曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

▲曾馨瑩背香奈兒早春度假系列網球拍造型鍊子小包、穿最新運動鞋。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

郭台銘夫人曾馨瑩日前與關穎等姊妹淘，一起到台中日式無菜單料理名店飛花落院享用美食、欣賞美景，她的穿搭也盡顯春天氣息，身穿粉紅外套搭配黑色丹寧褲，甜美又帥氣，與南韓夯團BLACKPINK成員Jennie的情人節裝扮色系和風格頗相似，細看兩人還撞包，撞了香奈兒（CHANEL）146,700元網球拍造型鍊帶小包。

▲曾馨瑩（右）與關穎（左）等姊妹淘一同到台中大啖美食。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）





▲BLACKPINK成員Jennie與曾馨瑩撞同款香奈兒網球拍造型鍊子小包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

讓曾馨瑩與Jennie都愛不釋手的香奈兒網球拍造型鍊帶小包，出自早春度假系列，以棉質帆布與小牛皮打造，最吸睛為前袋為網球拍套設計，拉開拉鍊變出網球拍造型的梳妝鏡，上面點綴網紋與雙C Logo，相當精緻。

▲香奈兒網球拍造型鍊子小包，拉開前袋拉鍊原來是梳妝鏡，146,700元。（圖／翻攝CHANEL官網）

曾馨瑩與姊妹淘輕鬆出遊大啖美食，除了背可愛香奈兒新包，腳上的球鞋也是香奈兒早春度假系列新品，她一身看似休閒低調的造型，其實款款都是當季熱門之作，果然是品牌的超級VIP。

▲曾馨瑩穿的香奈兒早春度假系列球鞋，35,900元。（圖／翻攝CHANEL官網）

