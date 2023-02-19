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徐若瑄砸30萬買Dior母女包　逗樂媽媽趁勢撒嬌

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▲▼徐若瑄 。（圖／翻攝臉書）

▲徐若瑄提前為媽媽慶生，送上Dior新包當禮物。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

記者陳雅韻／台北報導

女星徐若瑄近日提前幫媽媽過生日，母女倆一整天逛街、看電影與吃飯，她還帶媽媽逛進Dior旗艦店，送給媽媽新款包，也為自己挑了一個，由於都是LADY D-LITE系列中型提包，恰好配成母女包，背上新包的媽媽笑開懷，徐若瑄也趁勢撒嬌頭靠向媽媽肩膀，盡顯兩人緊密情感。

▲▼徐若瑄 。（圖／翻攝臉書）

▲徐若瑄買下Dior包當母女包，她背春夏新款LADY D-LITE米色刺繡圖案拉菲草中型提包150,000元，媽媽背早春系列紅與黑色刺繡中型提包155,000元。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

即便兩款Dior包加起來要價破30萬元，徐若瑄配成母女包很值得，特別是媽媽所選的早春系列LADY D-LITE紅色與黑色刺繡中型手提包，設計靈感源自安達盧西亞的巴洛克圖案，配色則像極了泰雅族的顏色，讓媽媽愛不釋手；徐若瑄則選中春夏系列的LADY D-LITE拉菲草中型提包，上面點綴Dior Petites Fleurs主題花卉刺繡，洋溢春天氣息。

▲▼徐若瑄 。（圖／翻攝臉書）

▲徐若瑄同一套綠色露肚裝造型，搭配Bally橄欖綠新包。（圖／翻攝徐若瑄臉書）

徐若瑄當天穿著綠色短版洞洞上衣與黑色條紋寬褲露出纖腰，絲毫看不出真實年齡47歲，她同套造型還搭配瑞士百年老牌Bally橄欖綠包，盛讚新包復古迷你又可愛，看來已備妥新行頭迎接春夏了。

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關鍵字：

徐若瑄, Dior, Bally

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