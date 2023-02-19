fb ig video ETtoday search mobile

星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒

>

▲▼ 星巴克 。（圖／翻攝臉書）

▲星巴克明、後兩天推出「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

記者陳雅韻／台北報導

由於昨日是補班日，今天只放一天假，明天又要開工了，只能喝杯咖啡自我安慰一下了。星巴克將於2月20日、21日連續兩天推出「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動，活動當天早上11時至晚上8時，到門市購買兩杯特大／風味／冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，即可享「買一送一」好友分享優惠，但每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲▼ 星巴克 。（圖／翻攝臉書）

▲星巴克明、後兩天在特定門市登場的「特選濃縮系列．好友分享日」可享買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

明、後天登場的星巴克「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動，優惠品項依各門市現貨為準，不包含：雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

此外，星巴克「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下：一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、友達GRC、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、桃園總圖、八德興豐、台南新化、台南文創、崇德北興、新竹工研院、嘉義新港、南投華陽、實踐門市。

▲▼ 星巴克 。（圖／翻攝臉書）

▲85度C推出買蛋糕抽Switch活動。（圖／翻攝85度C臉書）

除了喝杯咖啡緩解Monday Blue，來片蛋糕也有療癒效果，85度C即起至3月22日舉辦抽獎活動，只要是APP註冊會員，凡購買切片蛋糕任2片以上（含）或單筆蛋糕消費滿百元，即可參與抽Switch的活動，單筆發票就是一次抽獎機會，活動品項含常溫蛋糕及門市自製品，僅限門市現場購買及85 APP線上訂餐購買。

關鍵字：

星巴克, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

航海星盤躍Seiko錶盤　造型忠於日製首款潛水錶

航海星盤躍Seiko錶盤　造型忠於日製首款潛水錶

羅志祥一出手就是3000萬！　超限量陀飛輪錶為馬球選手而生

羅志祥一出手就是3000萬！　超限量陀飛輪錶為馬球選手而生

G-SHOCK迷彩錶原來是電路板圖案　霸氣錶超輕盈 侯佩岑爆料老公出門慢吞吞　曬美鞋、愛馬仕包等另一半 《星際異攻隊》粉絲荷包小心　星爵、火箭浣熊變串飾出任務 舒淇大素顏不怕被看　巧搭耳扣秒變型女 Jennie香奈兒網球拍包Q爆　連鏡子也是小香 快訊／范少勳驚爆結婚生女！　女兒正面大眼萌照曝光 全台唯一！亞洲最熱賣「仙女香水」開快閃店　快朝聖拿夢幻花朵托特包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面