星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒

▲星巴克明、後兩天推出「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

記者陳雅韻／台北報導

由於昨日是補班日，今天只放一天假，明天又要開工了，只能喝杯咖啡自我安慰一下了。星巴克將於2月20日、21日連續兩天推出「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動，活動當天早上11時至晚上8時，到門市購買兩杯特大／風味／冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，即可享「買一送一」好友分享優惠，但每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克明、後兩天在特定門市登場的「特選濃縮系列．好友分享日」可享買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

明、後天登場的星巴克「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動，優惠品項依各門市現貨為準，不包含：雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

此外，星巴克「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下：一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、友達GRC、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、桃園總圖、八德興豐、台南新化、台南文創、崇德北興、新竹工研院、嘉義新港、南投華陽、實踐門市。

▲85度C推出買蛋糕抽Switch活動。（圖／翻攝85度C臉書）

除了喝杯咖啡緩解Monday Blue，來片蛋糕也有療癒效果，85度C即起至3月22日舉辦抽獎活動，只要是APP註冊會員，凡購買切片蛋糕任2片以上（含）或單筆蛋糕消費滿百元，即可參與抽Switch的活動，單筆發票就是一次抽獎機會，活動品項含常溫蛋糕及門市自製品，僅限門市現場購買及85 APP線上訂餐購買。