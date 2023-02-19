愛馬仕彩繪錶讓人「Wow」出聲　漫畫感女騎師與駿馬彷彿快躍出

▲愛馬仕粉紅色調ARCEAU Wow工藝腕錶（左）與藍色款腕錶，各2,337,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermès）搶在3月底於瑞士日內瓦登場的Watches & Wonders錶展前，曝光Arceau Wow微繪工藝腕錶，第一眼見到這只錶讓人真的忍不住脫口而出「Wow」，因為是品牌少見的漫畫風格，精湛的彩繪工藝讓女騎士與所騎的駿馬宛如要從錶面躍出，生動極了，分別有粉色調與藍色調面盤、錶帶款式，各限量24只。

▲愛馬仕粉紅色調ARCEAU Wow工藝腕錶的生動錶盤，需耗費超過35小時才能完成。

Arceau Wow微繪工藝腕錶的活潑圖案來自藝術家Ugo Bienvenu 為愛馬仕設計的同名絲巾，由於是雙面圖案設計，激發面盤的創作，運用纖薄的珍珠母貝當畫布，讓面盤從正面看時，似乎背面的圖案也透過來了，主視覺落在面盤第二面的女騎士與駿馬，在背面如絲綢般柔和的顏色襯托下，格外鮮明、強烈，製作一個面盤需花費超過35小時才能成就完美，內載品牌自製 H1912 自動上鍊機械機芯。

▲梵克雅寶Lady Jour Nuit des Fleurs腕錶，2,840,000元。（圖／梵克雅寶提供）

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）也擅長在面盤上說故事，新作Lady Jour Nuit des Fleurs腕錶結合琺瑯彩繪與珠寶鑲嵌工藝，於面盤呈現花園意象，最令人驚喜的是上方的天空會流轉，若出現太陽與3隻翩然起舞的蝴蝶代表白天，月亮與星星高掛則象徵夜晚，而面盤下方為白色珍珠母貝搭配微型彩繪的花園，每天上午6時會綻放出不同深淺的綠色心形花瓣，而晚上6時這片綠意則會閉闔，此詩意動作每次約持續1小時30分鐘，浪漫巧思再度令藏家心動不已。