fb ig video ETtoday search mobile

星巴克今天買一送一！2／20、2／21喝起來　用咖啡解憂最有效

>

▲▼ 星巴克 。（圖／翻攝臉書）

▲星巴克2月20日、21日兩天推出「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

記者陳雅韻／台北報導

由於上周六（2/18）是補班日，只放一天假就開工，今天星期一要靠喝杯咖啡自我安慰一下了。星巴克將於2月20日、21日連續兩天推出「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動，早上11時至晚上8時，到門市購買兩杯特大／風味／冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，即可享「買一送一」好友分享優惠，但每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲▼ 星巴克 。（圖／翻攝臉書）

▲星巴克明、後兩天在特定門市登場的「特選濃縮系列．好友分享日」可享買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

今、明兩天登場的星巴克「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動，優惠品項依各門市現貨為準，但不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

此外，星巴克「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，也有部分門市不適用，建議可上星巴克官網查詢詳細辦法，以免想使用優惠卻失望。

▲▼ 星巴克 。（圖／翻攝臉書）

▲85度C推出買蛋糕抽Switch活動。（圖／翻攝85度C臉書）

伯朗咖啡在2月仍有每周一持伯朗Lounge卡消費，飲品買一送一的活動，如果有辦卡，別忘了揪朋友去喝一杯。除了喝杯咖啡緩解Monday Blue，來片蛋糕也有療癒效果，85度C即起至3月22日舉辦抽獎活動，只要是APP註冊會員，凡購買切片蛋糕任2片以上（含）或單筆蛋糕消費滿百元，即可參與抽Switch的活動，單筆發票就是一次抽獎機會，活動品項含常溫蛋糕及門市自製品，僅限門市現場購買及85 APP線上訂餐購買。

►百貨口罩解禁！SOGO、新光三越宣布20日起「不強制戴口罩」

►玩北海道別只會吃海鮮！湯咖哩超暖胃　夜晚續攤必來一份「聖代」

關鍵字：

星巴克, 買一送一, 連鎖咖啡, STARBUCKS

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

星・變美／46歲梁詠琪「20年不變」被讚超凍齡！　愛用乳霜全公開

星・變美／46歲梁詠琪「20年不變」被讚超凍齡！　愛用乳霜全公開

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

20款超人氣「小白鞋」！NIKE AF1萬年首選、LV有預算可直上

20款超人氣「小白鞋」！NIKE AF1萬年首選、LV有預算可直上

邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔 朴信惠公主頭造型逆齡回18歲少女　網質疑：不相信她生過！ 星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒 快樂決定於心態！心態好的人常有的「6個習慣」，你做到幾個？ 韓網傳「戀愛角色測試」測出你是哪種男／女友類型？還能看出MBTI人格！ 5個超實用「衣架絕技」！鞋櫃變兩倍大　晾枕頭、曬內衣不再掉滿地 超準！「挑一間房子」心理測驗，看出你的性格盲點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面