星巴克今天買一送一！2／20、2／21喝起來　用咖啡解憂最有效

▲星巴克2月20日、21日兩天推出「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

記者陳雅韻／台北報導

由於上周六（2/18）是補班日，只放一天假就開工，今天星期一要靠喝杯咖啡自我安慰一下了。星巴克將於2月20日、21日連續兩天推出「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動，早上11時至晚上8時，到門市購買兩杯特大／風味／冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，即可享「買一送一」好友分享優惠，但每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克明、後兩天在特定門市登場的「特選濃縮系列．好友分享日」可享買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會臉書）

今、明兩天登場的星巴克「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動，優惠品項依各門市現貨為準，但不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。而原價購買與享有優惠折扣之飲料，如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

此外，星巴克「特選濃縮系列．好友分享日」優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務，也有部分門市不適用，建議可上星巴克官網查詢詳細辦法，以免想使用優惠卻失望。

▲85度C推出買蛋糕抽Switch活動。（圖／翻攝85度C臉書）

伯朗咖啡在2月仍有每周一持伯朗Lounge卡消費，飲品買一送一的活動，如果有辦卡，別忘了揪朋友去喝一杯。除了喝杯咖啡緩解Monday Blue，來片蛋糕也有療癒效果，85度C即起至3月22日舉辦抽獎活動，只要是APP註冊會員，凡購買切片蛋糕任2片以上（含）或單筆蛋糕消費滿百元，即可參與抽Switch的活動，單筆發票就是一次抽獎機會，活動品項含常溫蛋糕及門市自製品，僅限門市現場購買及85 APP線上訂餐購買。