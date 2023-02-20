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凱特王妃白禮服搭ZARA耳環美翻！　73歲王薇薇辣曬纖腰狀態封神

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▲BAFTA 。（圖／路透）

▲威爾斯親王威廉（左）與凱特王妃出席第76屆英國電影學院獎 。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

第76屆英國電影學院獎（BAFTA）於台灣時間20日凌晨舉行，萬眾矚目的焦點英國凱特王妃（Kate Middleton）以純白禮服搭配上ZARA耳環，一貫的平價時尚形成最美麗畫面。而「不老傳奇」73歲華裔設計師Vera Wang火辣現身，成為外媒話題。

▲BAFTA 。（圖／路透）

▲BAFTA 。（圖／路透）

▲凱特王妃以Alexander McQueen 潔白禮服搭配ZARA耳飾。（圖／路透）

凱特王妃依舊以優雅不失風範的穿著亮相紅毯，這次選擇Alexander McQueen 潔白禮服，不規則斜肩設計彰顯了鎖骨線條，使整體溫婉許多，搭配上黑色手套洋溢衝突感，隨著流暢的裙身線條而下，帶出腳下的AQUAZZURA 金色高跟鞋。當然，凱特王妃親民路線不變，藏在耳間那副垂墜感耳環其實來自快時尚品牌ZARA，成為點亮造型的重要配件。

▲BAFTA 。（圖／路透）

▲華裔時尚設計師Vera Wang王薇薇。（圖／路透）

紅毯上另一話題人物，則是73歲美國華裔時尚設計師Vera Wang王薇薇，她不改超凍齡模樣，火辣穿著平口內搭露出腰線，而連衣裙則以垂墜方式從肩膀隨曲線伸展，Vera Wang披上奶白色外套，如少女般的狀態，連外媒都以「不朽」來形容她。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

BAFTA, 英國電影學院獎, 凱特王妃

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