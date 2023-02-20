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全智賢「素顏亂髮」擋不住女神光！泰星Bright風衣造型帥翻機場

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記者王則絲／台北報導

韓女星全智賢19日現身仁川機場，一身輕便時髦的風衣造型，即使頂著「素顏亂髮」也遮擋不住女神光芒，休閒舒適的機場穿搭獲得網友們一致讚賞；人氣超高鮮肉泰星Bright也同時於香港國際機場出發，風衣造型帥翻，兩人皆是飛往倫敦參加即將於台灣時間21日舉行的BURBERRY 2023秋冬時裝秀。

▲全智賢、Bright 。（圖／品牌提供）

▲全智賢、Bright 。（圖／品牌提供）

▲全智賢現身仁川機場。（圖／品牌提供）

全智賢於2022年任命成為BURBERRY品牌大使，經常替品牌出鏡絕美畫報，19日她善盡大使責任，身穿CAMDEN HERITAGE 系列中長風衣，並運用經典格紋印花的LOLA手袋和漁夫帽點綴造型，休閒兼具時髦態度，也許是看慣了年輕女團們精緻的機場打扮，像全智賢這樣「素顏亂髮」的自然模樣，反而更受到網友們的讚賞。

▲全智賢、Bright 。（圖／品牌提供）

▲全智賢、Bright 。（圖／品牌提供）

▲Bright現身香港國際機場。（圖／品牌提供）

泰國BL劇男神Bright今年25歲，著實是鮮肉一枚，但穿上BURBERRY KENSINGTON HERITAGE 系列長版風衣，氣場一點不輸給女神全智賢，高挑身材駕馭起這套造型再適合不過，帥翻機場。

全智賢與Bright屆時都將現身倫敦時裝周參與BURBERRY 2023秋冬時裝秀，令粉絲們相當期待當日的造型；BURBERRY 2023秋冬時裝秀為新任創意總監Daniel Lee執掌BURBERRY後的首秀，日前才大動作清空官方IG，並釋出全新Logo字體、形象照，究竟Daniel Lee將帶來什麼樣的新面貌，即將揭曉。

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關鍵字：

全智賢, Bright, 機場穿搭, Burberry

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