安雅泰勒喬伊「蓋被子」登紅毯！　鄭浩妍抹胸禮服高級感噴發

記者王則絲／台北報導

第76屆英國電影學院獎（BAFTA）於今展開，除了英國凱特王妃與威爾斯親王威廉連袂出席之外，現場眾星雲集。安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）以金色兜帽披肩的造型亮相，華麗之於，被網友們戲稱是「蓋被子」來參加紅毯；韓女星鄭浩妍則是打出相對安全牌，以森林綠色的抹胸禮服，搭配紅唇妝容，高級感噴發。

▲安雅泰勒喬伊出席BAFTA紅毯。（圖／達志影像）

身為DIOR品牌大使，安雅泰勒喬伊這回難得不是以DIOR造型現身公開活動，BAFTA紅毯上，安雅穿著Schiaparelli 2023春夏高級訂製系列作品，金色的蝴蝶結絲絨迷你裙外，罩著同色系巨大份量感的披肩，直接蓋過頭上形成兜帽造型，造型華麗且前衛，同時也讓網友們產生聯想：「安雅把棉被穿出來了」、「感覺可以隨時躺下」、「我今早上班時也想這樣出門」還有不少外國網友表示：「像我阿嬤家的沙發」、「安雅變成了某種家具。」

▲鄭浩妍出席BAFTA紅毯。（圖／達志影像、翻攝自Lancome IG）

因演出《魷魚遊戲》在全球爆紅後，鄭浩妍不只從御用模特兒，一舉取得LOUIS VUITTON 全球品牌大使頭銜，近日她的人氣持續延燒，正式宣布成為美妝品牌Lancôme新任全球品牌大使；鄭浩妍於本屆BAFTA紅毯上，穿著LOUIS VUITTON訂製抹胸禮服現身，森林綠色面料摻雜金色光芒，她以乾淨貼頭髮型與大紅唇妝容搭配，襯出高級質感。