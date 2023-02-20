fb ig video ETtoday search mobile

安雅泰勒喬伊「蓋被子」登紅毯！　鄭浩妍抹胸禮服高級感噴發

>

記者王則絲／台北報導

第76屆英國電影學院獎（BAFTA）於今展開，除了英國凱特王妃與威爾斯親王威廉連袂出席之外，現場眾星雲集。安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）以金色兜帽披肩的造型亮相，華麗之於，被網友們戲稱是「蓋被子」來參加紅毯；韓女星鄭浩妍則是打出相對安全牌，以森林綠色的抹胸禮服，搭配紅唇妝容，高級感噴發。

▲Anya Taylor-Joy、鄭浩妍。（圖／達志影像）

▲Anya Taylor-Joy、鄭浩妍。（圖／達志影像）

▲安雅泰勒喬伊出席BAFTA紅毯。（圖／達志影像）

身為DIOR品牌大使，安雅泰勒喬伊這回難得不是以DIOR造型現身公開活動，BAFTA紅毯上，安雅穿著Schiaparelli 2023春夏高級訂製系列作品，金色的蝴蝶結絲絨迷你裙外，罩著同色系巨大份量感的披肩，直接蓋過頭上形成兜帽造型，造型華麗且前衛，同時也讓網友們產生聯想：「安雅把棉被穿出來了」、「感覺可以隨時躺下」、「我今早上班時也想這樣出門」還有不少外國網友表示：「像我阿嬤家的沙發」、「安雅變成了某種家具。」

▲Anya Taylor-Joy、鄭浩妍。（圖／達志影像）

▲Anya Taylor-Joy、鄭浩妍。（圖／翻攝自IG）

▲鄭浩妍出席BAFTA紅毯。（圖／達志影像、翻攝自Lancome IG）

因演出《魷魚遊戲》在全球爆紅後，鄭浩妍不只從御用模特兒，一舉取得LOUIS VUITTON 全球品牌大使頭銜，近日她的人氣持續延燒，正式宣布成為美妝品牌Lancôme新任全球品牌大使；鄭浩妍於本屆BAFTA紅毯上，穿著LOUIS VUITTON訂製抹胸禮服現身，森林綠色面料摻雜金色光芒，她以乾淨貼頭髮型與大紅唇妝容搭配，襯出高級質感。

►凱特王妃白禮服搭ZARA耳環美翻！　73歲王薇薇辣曬纖腰狀態封神

►女星拿「等身人形手提包」上街嚇壞路人！不管怎麼提都毛骨悚然

關鍵字：

安雅泰勒喬伊, Anya Taylor-Joy, 鄭浩妍, BAFTA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

ATT大直店宣布熄燈！3年疫情+捷運開挖撐不住　將營運至5月7日

ATT大直店宣布熄燈！3年疫情+捷運開挖撐不住　將營運至5月7日

星巴克今天買一送一！2／20、2／21喝起來　用咖啡解憂最有效

星巴克今天買一送一！2／20、2／21喝起來　用咖啡解憂最有效

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

20款超人氣「小白鞋」！NIKE AF1萬年首選、LV有預算可直上 全智賢「素顏亂髮」擋不住女神光！泰星Bright風衣造型帥翻機場 星・變美／46歲梁詠琪「20年不變」被讚超凍齡！　愛用乳霜全公開 邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔 星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒 女星拿「等身人形手提包」上街嚇壞路人！不管怎麼提都毛骨悚然 凱特王妃白禮服搭ZARA耳環美翻！　73歲王薇薇辣曬纖腰狀態封神

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面