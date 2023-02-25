高雄美濃一日遊美食景點懶人包　不用想直接出發的超棒行程

圖、文／MENU美食誌

今最夯的ChatGPT都無法完成的一日遊行程，就交給MENU小編來幫你達成！帶你走進高雄美濃欣賞美景，體驗客家文化之美，一起享受好山好水吧。

現下熱度最高的莫過於ChatGPT，小編當然也要來試試！在對話框向ChatGPT詢問『請推薦美濃一日遊美食』，得出來的結果為：

經過查證後，發現些店家都是不存在的，想找一日遊美食和景點怎麼辦呢？

別怕！只要你打開MENU美食誌menu blog，再搜尋一日遊，立馬給你一日遊懶人包，無腦跟著小編走就對了！讓你吃得盡興，玩得開心。

一日遊行程美食攻略：

朝林冰果室→旗山糖廠 → 洪家當歸鴨 → 美濃民俗村→慢熟咖啡→ 廣進勝紙傘工作室→ 美濃湖公園→美濃林家粄條總店→哈客廚房

朝林冰果室

高雄市旗山區

第一站先帶大家來喝點果汁，吃個招牌楊桃杏仁露，開啟美好的一天。

店內主打自家自製的杏仁露，加入楊桃湯，杏仁味道天然不刺鼻，搭配上楊桃汁微酸甜，意外合拍。另外也有販售各式鮮果汁及水果切盤，都相當受歡迎。

喝完杏仁露後要帶大家到附近的旗山老街走走，這裡有著不同風格的古蹟建築，還有相當有歷史感的旗山火車站，另外也有街頭藝人表演及在地美食可以走走逛逛，好不熱鬧。

▲朝林冰果室。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

洪家當歸鴨（旗山）

高雄市旗山區

逛了一個上午，帶著大包小包的伴手禮，肯定飢腸轆轆，馬上帶大家來吃熱呼呼的午餐。

全店以鴨肉專賣為主，鴨肉麵線、鴨肉湯、鴨血、下水湯等，選用當日直送的新鮮鴨肉，湯頭帶有藥膳香，是在地人推薦從小吃到大的老味道。

用餐過後要帶大家來高雄美濃民俗村走走，擁有高雄客家美濃小鎮縮影美譽，這裡可以體驗客家擂茶館搗麻糬擂茶DIY，還有滿滿的客家美食，帶有濃厚的美濃特色元素，非常值得一來！

▲洪家當歸鴨。（圖／美食客高普林少女提供）

慢熟咖啡

高雄市美濃區

參觀完美濃民俗村後，該吃個下午茶補充體力了！

老宅重新整修，保留磨石子地搭配木質家具。使用美濃在地高雄147芋香米米粉與當地友善小農農產品製作甜點，咖啡豆則是使用高品質莊園豆自家新鮮烘焙，特別推薦小農食材製作的小露吃冰淇淋。

午茶時光結束後，馬上帶大家來到一個古色古香的古厝。來到廣進勝油紙傘，可以欣賞精緻的油紙傘，還能自行體驗彩繪DIY油紙傘，設計出專屬自己的一把油紙傘！在廣進勝油紙傘旁，有著景緻迷人的美濃湖，風光幽美，湖畔中還有一座紅色的涼亭，美不勝收！

▲慢熟咖啡。（圖／美食客玉米x阿山的吃貨日常提供）

林家粄條

高雄市美濃區

離開美濃湖後，要帶大家來享用道地的客家美食了！

嚴選2年的在來米製作，口感Q彈滑順，搭配自家製作豬油油蔥酥，香氣濃郁口感豐富。另外也提供素食粄條，全素也可食用，十分貼心！特別推薦花生豆腐、滷豬腳及炒粄條，保證一吃成主顧。

▲林家粄條。（圖／美食客宋耀星提供）

哈客廚房

高雄市美濃區

時間還早，吃完客家道地小吃，馬上帶大家來嘗嘗客家創意料理！

結合客家元素的西餐，店名的哈客也是HAKKA客家的意思，裝潢營造出復古的情懷，提供早午餐、下午茶、飲品、炸物、甜點和微醺的酒類，餐點不僅美味也十分有創意。

又到了跟大家說晚安的時刻了！這趟旅程不僅在旅遊或是美食，都體驗了滿滿的客家文化，期待我們下次的一日遊行程！

▲哈客廚房。（圖／美食客饗瘦生活提供）

是不是覺得MENU美食誌比ChatGPT更勝一籌呢！記得要經常追蹤MENU美食誌，才會得到第一手美食消息喔！

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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