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屏東打卡美食超級多！最美咖啡館、薯條疊疊樂好吃又好拍

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圖、文／MENU美食誌

屏東除了萬巒豬腳，還有不少在地特色美食，讓小編帶你一網打盡！

小秘密さな MIMI KÖRI ミミ
屏東市市民享路173號

有著日本昭和年代的喫茶店風格，用餐空間共有二層樓，以老物件和古董搭配植栽打造出特色角落。店家除了提供日式刨冰也有各式創意甜品，好吃又好拍。

▲小秘密さな MIMI KÖRI ミミ。（圖／美食客阿岑岑提供）

驛前大和咖啡館
屏東市民族路163號

驛前大和咖啡館號稱屏東最美咖啡館，保留建築原有的結構和外貌，再完美融合現代化設計，大片落地窗引進戶外光線，相當舒服。

▲驛前大和咖啡館。（圖／美食客晶晶提供）

燿壽司
屏東市興豐路19號

日式庭院，木質地板，佈置的相當有氣氛。食材新鮮，每一道都讓人驚艷，餐點選擇多樣，每天提供不同的限定菜單，推薦番茄沙拉、炙燒比目魚側緣，十分美味。

▲燿壽司。（圖／美食客朵嵐念念提供）

正筠小籠湯包
屏東市忠孝路130-2號

譽為南部鼎泰豐的正筠小籠湯包，除了販售湯包，還有各式麵類與小菜。肥美圓潤的湯包，皮薄帶有韌度，內餡清香鮮甜，搭配店家自行熬煮的烏梅汁，簡直絕配。

▲正筠小籠湯包。（圖／美食客71_eateat提供）

飽嗝製所泰式早午餐
屏東市和平路470號

輕工業風格裝潢，主要販賣泰式餐點，是寵物友善餐廳。推薦嘎拋豬肉飯、起司嘎拋薯條，外表酥脆的薯條淋上濃郁的起司醬，保證讓你一口接著一口停不下來。

▲飽嗝製所泰式早午餐。（圖／美食客肥知知提供）

康定拾八
屏東市康定街18號

眷村老宅改造的康定拾八，保留日治時期的建築特色，也散發著濃厚的眷村風情。提供西式料理、排餐以及甜點，店內的夢幻哈密瓜鬆餅，需要提前3至5天預定喔！

▲康定拾八。（圖／美食客朵嵐念念提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

美食誌, 屏東, 美食

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