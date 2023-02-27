屏東打卡美食超級多！最美咖啡館、薯條疊疊樂好吃又好拍

圖、文／MENU美食誌

屏東除了萬巒豬腳，還有不少在地特色美食，讓小編帶你一網打盡！

小秘密さな MIMI KÖRI ミミ

屏東市市民享路173號

有著日本昭和年代的喫茶店風格，用餐空間共有二層樓，以老物件和古董搭配植栽打造出特色角落。店家除了提供日式刨冰也有各式創意甜品，好吃又好拍。

▲小秘密さな MIMI KÖRI ミミ。（圖／美食客阿岑岑提供）

驛前大和咖啡館

屏東市民族路163號

驛前大和咖啡館號稱屏東最美咖啡館，保留建築原有的結構和外貌，再完美融合現代化設計，大片落地窗引進戶外光線，相當舒服。

▲驛前大和咖啡館。（圖／美食客晶晶提供）

燿壽司

屏東市興豐路19號

日式庭院，木質地板，佈置的相當有氣氛。食材新鮮，每一道都讓人驚艷，餐點選擇多樣，每天提供不同的限定菜單，推薦番茄沙拉、炙燒比目魚側緣，十分美味。

▲燿壽司。（圖／美食客朵嵐念念提供）

正筠小籠湯包

屏東市忠孝路130-2號

譽為南部鼎泰豐的正筠小籠湯包，除了販售湯包，還有各式麵類與小菜。肥美圓潤的湯包，皮薄帶有韌度，內餡清香鮮甜，搭配店家自行熬煮的烏梅汁，簡直絕配。

▲正筠小籠湯包。（圖／美食客71_eateat提供）

飽嗝製所泰式早午餐

屏東市和平路470號

輕工業風格裝潢，主要販賣泰式餐點，是寵物友善餐廳。推薦嘎拋豬肉飯、起司嘎拋薯條，外表酥脆的薯條淋上濃郁的起司醬，保證讓你一口接著一口停不下來。

▲飽嗝製所泰式早午餐。（圖／美食客肥知知提供）

康定拾八

屏東市康定街18號

眷村老宅改造的康定拾八，保留日治時期的建築特色，也散發著濃厚的眷村風情。提供西式料理、排餐以及甜點，店內的夢幻哈密瓜鬆餅，需要提前3至5天預定喔！

▲康定拾八。（圖／美食客朵嵐念念提供）



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