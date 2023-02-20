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拒絕脫罩露臉焦慮！春季「美顏3招」，讓你重返女神級美顏

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▲▼春季美顏3招。（圖／翻攝自IG/etudeofficial）

▲局部修正臉上瑕疵，脫下口罩更具自信。（圖／翻攝自IG/etudeofficial）

記者曾怡嘉／綜合報導

春天來臨，捨不得浪費適合出遊的好天氣，加上室內口罩禁令鬆綁，露臉機會大增。然而有不少人因長時間佩戴口罩，肌膚疏於打理，遲遲害怕拿下口罩，對自身面容失去自信。屈臣氏美容顧問針對「脫口罩露臉焦慮」提出美顏3招，讓你重返擁有女神級美顏。

▲▼春季美顏3招。（圖／品牌提供）

▲Za 椰林暮光高光修容盤。

#精緻底妝

佩戴口罩長時間覆蓋臉部肌膚，有時候難免會在臉上冒出幾顆痘痘，此時建議以輕透底妝代替厚重粉感，避免不穩定膚況被底妝悶住而更加惡化。搭配精準局部遮瑕，肌膚泛紅區使用綠色系遮瑕校色，黑眼圈則使用暖色調校正，接著將遮瑕適量塗抹在眼下凹陷處，慢慢往上、下方暈開邊界，能使眼周澎潤平滑。

▲▼春季美顏3招。（圖／品牌提供）

▲Solone 專屬訂製特調4色眼彩盤，#06午茶食光。

#溫柔感臥蠶

除了好肌膚，擁有明亮靈動的雙眸更是非常重要，其實只需稍加修飾就能有大改變！像是加上臥蠶為眼睛增加晶亮感，在眼下正中央以珠光眼影打亮，並抓出眼睛一半高度的位置，使用淺色眼線筆畫出自然陰影，即可為自已增添溫柔氣質。

▲▼春季美顏3招。（圖／品牌提供）

▲MAYBELLINE 超持久霧感液態唇膏，#305 貪玩南瓜橘。

#桃花微笑唇

好久沒有露出的雙唇，除了添購新唇彩以外，也能透過化妝技巧微調唇形，打造桃花微笑唇，首先需充分潤澤唇部淡化唇紋，上底妝時可順手把唇周暗沉部分輕輕蓋一層，並使用棉花棒沾取適量唇彩，順著上揚嘴角將線條往上延，記得在嘴角內側與外緣唇線畫出微微上勾的翹角，再用同色唇彩填滿，也可以讓微笑唇更加自然迷人。

關鍵字：

美顏, 脫罩, 彩妝

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