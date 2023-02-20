宋慧喬黑大衣配鴿灰色圍巾好優雅　玉手一揮粉絲都被閃瞎了！

記者李薇／台北報導

藝人宋慧喬一舉一動都受到矚目，日前拍攝《黑暗榮耀》擺脫過往甜美優雅氛圍，重新演繹復仇角色，不苟言笑的完美演技，人氣再次翻漲，19日在機場被捕捉時髦畫面，只見她身穿全黑，連包包也是黑色亮面皮革，在脖間圍上淺灰色圖騰圍巾，展現出優雅俐落的風格。

宋慧喬這次在機場被捕捉到，是準備出發前往米蘭看秀，只見她身穿黑色長版大衣搭配黑色寬鬆長褲，底下著用同色系鞋款，包包則是FENDI要價17萬4000元的黑色PEEKABOO ISEEU，身上唯一色調就是頸肩的鴿灰色F LOGO圍巾，羊絨材質真的相當保暖，又能完成好看的機場時尚。

雖然全身黑壓壓，也沒有像是其他女星露腿露胸，但細節絲毫不馬虎，遇見媒體纖纖玉手一揮，立刻驚豔粉絲目光，18K白金材質設計的CHAUMET BEE MY LOVE戒指低調閃耀，只要對珠寶有點了解的人都知道，這設計可謂是經典到不行，辨識度超高，但卻不會過於浮誇，日常搭配也好時髦。

宋慧喬機場穿搭簡直就是把日常休閒穿出精緻感，黑色百搭又寬版的褲型，是坐長途飛機最舒適的搭配，手拎PEEKABOO ISEEU是在2020秋冬才誕生的包款，以PEEKABOO為原型在袋口製造微笑圓弧曲線，側身有著風琴般的分隔線，內層多了夾板，可以釦在包包裡面、也可以拆下來，更多變的空間配置，很適合東西多的女孩，輕鬆分門別類好實用。