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營養師點名「5款飲料」讓孩子躁動分心，含糖量是關鍵！

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▲▼營養師點名「5款飲料」讓孩子躁動分心 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲孩童應少喝含糖量高的飲料。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

進入開學模式，家中小孩是否仍是心浮氣躁、無法好好專心呢？營養師高敏敏分享，飲料是孩子的最愛，也是爸媽的天敵，飲料究竟要怎麼選才健康？營養師點名5款會讓孩子躁動分心的飲料，家長請筆記。

營養師高敏敏分享，挑選飲料之前，需特別注意「含糖量」，衛福部建議每日精緻糖攝取，不超過一天總熱量攝取10%，最好能降至5%，像是小孩每天最好控制在2顆方糖量之內。

▲▼營養師點名「5款飲料」讓孩子躁動分心 。（圖／Unsplash、Pexels）

她也建議爸媽，挑選茶飲的話，要小心含糖茶的精緻量量也不低，可能會有咖啡因的問題，若是挑選奶茶，也要注意體脂肪增加問題，也可能看起來不胖，但體脂肪高的情況。

▲▼營養師點名「5款飲料」讓孩子躁動分心 。（圖／Unsplash、Pexels）

而果汁看似健康，但市售果汁的含量糖量要注意，還是挑選現打果汁較安心，能吃水果就不要喝果汁，能吃到更多纖維營養，咀嚼也能增加飽足感；而酸酸的飲品也不見得就少糖，因為為了減少酸度，可能會添加更多糖，另外標榜健康的蔬果汁，雖然熱量不高，卻也有著不低的含糖量。

▲▼營養師點名「5款飲料」讓孩子躁動分心 。（圖／Unsplash、Pexels）

高敏敏點名紅燈區5款飲料分別為：珍珠奶茶、可樂、可爾必思、果汁、汽水。主要是這些的飲料含糖量都過高，而黃燈區飲料則是建議偶爾喝就好，分別為：調味乳、米漿、水果茶、運動飲料、冬瓜茶。

▲▼營養師點名「5款飲料」讓孩子躁動分心 。（圖／Unsplash、Pexels）

如果真的喜歡喝飲料，她則建議挑選無糖麥茶、牛奶、優酪乳、豆漿和無糖無咖啡飲品，而零食盡量給孩子非油炸、少調味，並建議控制份量，最重要是爸媽們也要以身作則。

關鍵字：

飲料, 孩子, 躁動分心, 營養師

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