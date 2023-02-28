日本壽司飯捲變「彩色鉛筆」萌翻！　超可口模樣越寫越療癒

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彩色鉛筆是大家共同的兒時回憶，最近日本知名文具設計師ミチル就發想出一款「壽司飯捲色鉛筆」，不僅從末端就能看到四種顏色構成的筆芯，還創意使用黑白色筆桿取代傳統木頭鉛筆，簡直超像壽司，讓大家使用時更為療癒！

這款壽司飯捲色鉛筆其實是以發源自大阪的壽司飯捲「惠方卷」為靈感，彩色筆芯恰好就像餡料一樣，紅色、橘色、黃色、綠色被整齊包覆在裡頭，為讓外觀更神似壽司，還特別將木頭筆桿換成黑白色呈現。這樣一來黑色部分就好像海苔包著白色米飯，邊寫邊能感受彩色鉛筆的魅力。

雖然僅是發想並未實體化，不過也獲得破萬次讚數，創作者ミチル過去還曾經研發出「蜥蜴削鉛筆機」也很受歡迎，將鉛筆屑與蜥蜴的傘狀薄膜進行呼應，削鉛筆的同時就好像蜥蜴張開自我保護，超有樂趣。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）