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大元扮演最辣怪盜！APUJAN秋冬以《西遊記》、信封洋裝展開奇幻大秀

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記者鮑璿安／台北報導

擅長以影像說故事的台灣設計師品牌APUJAN ，此次繼續於倫敦時裝周帶來全新秋冬時裝系列作品「遙遠的另一端」(The Other End of Nowhere) ，主演陣容包括姚愛寗、顏毓麟、ACQUA 源少年等人，影片中女星大元則扮演火辣怪盜角色，帶出一幕幕中西結合、奇幻元素兼具的秋冬服飾。

▲▼APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲（右起）大元、顏毓麟、姚愛寗、樂天女孩、 ACQUA 源少年特別演出 。（圖／品牌提供）

疫情使時尚品牌轉換最適合自己的方式發表，這帶給詹朴執導數位時裝秀影片的機會，就算疫情趨緩也是如此，秋冬系列「遙遠的另一端」以服裝、音樂、影像成載體，融入《⻄遊記》、劉宇昆《摺紙動物園》書籍靈感穿梭其中。本季邀請女星大元作為暗喻孫悟空的「怪盜」角色， 與飾演「委託者」的姚愛甯、「搜尋者」的顏毓麟，在尋找「怪盜」的故事推演中相遇， 源少年也在當中上演走秀環節。

▲▼APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲女星大元作為暗喻孫悟空的「怪盜」角色 。（圖／品牌提供）

▲▼APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲飾演「委託者」的姚愛甯（右）、「搜尋者」的顏毓麟 。（圖／品牌提供）

隨著影像聚焦服飾，大量的針織緹花、原創印花圖騰呼應《⻄遊記》元素，融入猴子、白馬結合雲和雲朵中的城市等意象；書頁圖樣布料製成的上衣、布片縫製而成的信封洋裝，中西混搭元素洋溢濃濃的童話故事氛圍。配上音樂製作人日京江羽人所打造《寂寞的人》，呼應著遙遠另一 端的故事情節及壓抑情感的搜尋者。

▲▼APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲▼APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲APUJAN中西結合，大量的針織緹花是一大看點  。（圖／品牌提供）

APUJAN成立已10周年，發表超過20季、3000件服飾，對於台灣設計師而言已是了不起的數字，詹朴在訪談中提到，這一季結束影像呈現方式，未來勢必還是會回到倫敦舞台，品牌也從原本只有女裝線，到現在加入越來越多男裝設計藏身其中，帶來不分性別的針織衫、大衣單品，朝著多元方向發展。

關鍵字：

APUJAN, 大元, 詹朴

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