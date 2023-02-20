營養師曝5種「天然降脂食物」！　幫助預防血栓、心血管疾病

▲營養師建議多吃5種食物，能幫助預防血栓。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現代人因飲食、生活型態改變，而有不少文明病產生，像是血栓就其一，營養師谷傳玲就表示，血栓是血液裡堆積起來的血塊，容易造成中風、心血管疾病，更可能造成心肌梗塞。她也指出，除了日常的藥物控制，食療對於血栓的預防也很重要，像是以下5種食物可幫助「天然減脂」，保護血管，讓血管柔軟光滑有彈性，減少血栓的形成。

＃優質脂肪



像是Omega-3脂肪酸、Omega-9脂肪酸等優質脂肪，能抗發炎、抗氧化，保護血管的內皮細胞，讓血管健康光滑。另外，優質脂肪還能幫助降低血液裡的總膽固醇、三酸甘油酯和壞膽固醇，讓血液不會太黏稠，這樣血液流動的速度就快，血小板也就不容易聚集在一起形成血栓。

谷傳玲就建議家裡的用油可多選紫蘇油、亞麻籽油、橄欖油和茶油等，紫蘇油和亞麻籽油可以用來涼拌、做涼菜，而橄欖油、茶油拿來煎炒蒸煮都可以。

＃新鮮蔬果



新鮮蔬菜水果含有豐富的抗氧化、抗炎成份，可以保護血管內皮，免受氧化刺激和發炎的攻擊。建議平時要多吃新鮮蔬果，且吃的種類盡量要全面，各種顏色的蔬果都要涵蓋到，才能更好的預防血栓的形成。

＃水



多喝水能降低血液的黏稠度，也就能預防血栓的形成，建議女性每天最少喝1500毫升、男性每天最少喝1700毫升的水。

＃油性魚類



像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鮪魚等油性魚，富含DHA，不僅能抗氧化、抗發炎，還能幫助保護血管健康，減少血栓的形成。

＃富含β-葡聚糖的食物



像是燕麥和青稞富含的β-葡聚糖，可以減少膽固醇吸收入血液，對於維持血液中膽固醇的正常水平有幫助，就能讓血液不變得黏稠，也就不容易形成血栓了。