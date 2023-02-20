fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝5種「天然降脂食物」！　幫助預防血栓、心血管疾病

>

▲▼ 營養師曝5種「天然降脂食物」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師建議多吃5種食物，能幫助預防血栓。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

現代人因飲食、生活型態改變，而有不少文明病產生，像是血栓就其一，營養師谷傳玲就表示，血栓是血液裡堆積起來的血塊，容易造成中風、心血管疾病，更可能造成心肌梗塞。她也指出，除了日常的藥物控制，食療對於血栓的預防也很重要，像是以下5種食物可幫助「天然減脂」，保護血管，讓血管柔軟光滑有彈性，減少血栓的形成。

＃優質脂肪

像是Omega-3脂肪酸、Omega-9脂肪酸等優質脂肪，能抗發炎、抗氧化，保護血管的內皮細胞，讓血管健康光滑。另外，優質脂肪還能幫助降低血液裡的總膽固醇、三酸甘油酯和壞膽固醇，讓血液不會太黏稠，這樣血液流動的速度就快，血小板也就不容易聚集在一起形成血栓。

谷傳玲就建議家裡的用油可多選紫蘇油、亞麻籽油、橄欖油和茶油等，紫蘇油和亞麻籽油可以用來涼拌、做涼菜，而橄欖油、茶油拿來煎炒蒸煮都可以。

▲▼ 營養師曝5種「天然降脂食物」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃新鮮蔬果

新鮮蔬菜水果含有豐富的抗氧化、抗炎成份，可以保護血管內皮，免受氧化刺激和發炎的攻擊。建議平時要多吃新鮮蔬果，且吃的種類盡量要全面，各種顏色的蔬果都要涵蓋到，才能更好的預防血栓的形成。

＃水

多喝水能降低血液的黏稠度，也就能預防血栓的形成，建議女性每天最少喝1500毫升、男性每天最少喝1700毫升的水。

▲▼ 營養師曝5種「天然降脂食物」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃油性魚類

像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鮪魚等油性魚，富含DHA，不僅能抗氧化、抗發炎，還能幫助保護血管健康，減少血栓的形成。

▲▼ 營養師曝5種「天然降脂食物」 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃富含β-葡聚糖的食物

像是燕麥和青稞富含的β-葡聚糖，可以減少膽固醇吸收入血液，對於維持血液中膽固醇的正常水平有幫助，就能讓血液不變得黏稠，也就不容易形成血栓了。

關鍵字：

血栓, 心血管疾病, 預防, 食物, 飲食, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今天買一送一！2／20、2／21喝起來　用咖啡解憂最有效

星巴克今天買一送一！2／20、2／21喝起來　用咖啡解憂最有效

ATT大直店宣布熄燈！3年疫情+捷運開挖撐不住　將營運至5月7日

ATT大直店宣布熄燈！3年疫情+捷運開挖撐不住　將營運至5月7日

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

曾馨瑩、Jennie撞14萬香奈兒網球拍包　超級VIP的鞋也是最新款

全智賢「素顏亂髮」擋不住女神光！泰星Bright風衣造型帥翻機場 20款超人氣「小白鞋」！NIKE AF1萬年首選、LV有預算可直上 星・變美／46歲梁詠琪「20年不變」被讚超凍齡！　愛用乳霜全公開 邱淑貞女兒沈月被封「最美星二代」　穿桃紅色美戰靴完美搶當月野兔 星巴克20、21日推「買一送一」　緩解只休一天假的鬱卒 凱特王妃白禮服搭ZARA耳環美翻！　73歲王薇薇辣曬纖腰狀態封神 女星拿「等身人形手提包」上街嚇壞路人！不管怎麼提都毛骨悚然

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面