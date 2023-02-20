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ATT大直店宣布熄燈！3年疫情+捷運開挖撐不住　將營運至5月7日

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▲▼ATT大直店宣布熄燈。（圖／品牌提供）

▲ATT大直店宣布將停止營業。（圖／ATT大直店提供）

記者曾怡嘉／台北報導

3年疫情影響加上未來捷運開挖將長達8年以上的衝擊，ATT e Life 大直店今（2/20）宣布將營運至 112年 5 月 7 日止，聲明中感謝大直居民與廠商夥伴們，並表示曾試著想從困境中改變型態和調整策略，仍不敵疫情衝擊影響，不得已下只能歇業。

聲明中提到：「ATT 全體同仁感謝這些日子以來所有與我們共同攜手、共體時艱的廠商夥伴們，我們屢屢從困境中改變型態與調整策略，我們的努力抵抗不了疫情的衝擊影響，但這些年我們大家都盡力了，在此只有感謝，再感謝。」

ATT大直店自2018年底開幕，規劃以適合親子與家庭為體驗的育樂型態商場，但由於疫情影響、電商的崛起等，改變了消費習慣，也影響到區域性實體商場的運營。 2021 年中旬更名為「ATT e Life 大直店」，大規模地強化具療癒與娛樂效果的動漫 IP 內容，也著手計畫在館內增設電影院與 KTV 相關娛樂項目，期望給消費者更多元的娛樂選擇，並在 2021 年的下半年開始逐步動工。

不過台北首都捷運環狀線北環段地上開挖工程即將在 2024 年發包動工，工程期預估長達8 年，ATT e Life 大直店內所有廠商預期將面臨交通與人流影響 ，經審慎評估後暫停 KTV 等相關娛樂項目的進行，如今做出熄燈決定，「ATT e Life 大直店」將營運至 112年 5 月 7 日止。

ATT重申，大直商場結束營業，完全不影響ATT集團各店運作，對於合作廠商、員工，都將秉持著合約精神妥善個別處理善後，也會保障消費者權益。

▲ATT e Life大直店宣布熄燈聲明稿。（圖／ATT e Life）

關鍵字：

大直ATT, 社區百貨, 熄燈, 停止營業

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