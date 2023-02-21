韓國偶像都在做！YG彩妝師曝「6個睡前好習慣」讓你0成本變美

▲有些好的小習慣能幫你養好肌膚和好狀態。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

羨慕女星們素顏也美的好肌膚好狀態？其實做對一些小習慣，就能讓你0成本變美！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享，他研究了許多韓國綜藝節目，發現許多偶像明星都在做的變美小秘訣，快從今天養成以下6個睡前好習慣，讓你不花錢也能越變越美。

＃睡前身體護理



用身體磨砂膏去除關節周圍的老廢角質，再用滋潤的身體乳厚敷在乾燥的身體部位，之後按摩塗抹幫助吸收，一周做一次就能解決關節暗沉的問題，堅持下去皮膚就會變得很滑嫩。

＃睡前不偷懶，做好保養



想要養成好皮膚，睡前保養別偷懶，尤其是年輕肌朴東民建議精簡護膚即可，睡前用噴霧加上保濕的乳液或乳霜，做好基礎的補水保濕就可以了。

＃睡前呼吸矯正



睡覺總愛張著嘴，長期下來不僅會讓嘴巴變凸，側臉線條也不好看。朴東民表示可以買個呼吸矯正貼，貼上睡覺，幫助用鼻子正確呼吸，維持緊緻下頜線。

＃睡前飲食控制



睡前3小時吃高鹽高糖的食物，不僅會讓皮膚變差，第二天還會水腫，想要有好狀態，記得晚上管好嘴。

＃睡前伸展



想要改善體態，睡前做伸展運動、管理體態動作，每天花5分鐘就能告別駝背，讓儀態更好。

＃睡對黃金睡眠時間



每天早點睡，盡量晚上10點半、11點睡，早上7點起床，充足的睡眠可以讓身體好好地進行自我修復，第二天起來臉也就不容易發黃了。

