fb ig video ETtoday search mobile

北臉 X CLOT聯名開賣前搶先近看！泡泡拖鞋Ｑ翻、襪子CP值最高

>

記者王則絲／台北報導

陳冠希日前率先曝光了主理品牌CLOT與The North Face的聯名系列，讓此系列在開賣之前便引起不小話題度，繼形象照陸續釋出後，今天由《ET FASHION》來帶讀者們搶先近距離預覽，必敗單品包括雲彩外套、Q翻泡泡拖鞋、鴛鴦配色拖鞋⋯⋯其中屬襪子組合CP值最高，鎖定好目標，2月24日開賣當天才能快狠準搶入手。

The North Face首次與陳冠希主理潮牌CLOT攜手聯名，以「自然賦色」為設計主軸，將山嵐景色與晚霞雲彩的夢幻色調，挹注於機能戶外裝備中。聯名系列屬整片淡粉紫的雲海印花最具特色，包括衝鋒衣、斗篷外套、毛毯，皆佈滿了寫實的雲海景色。

▲北臉CLOT聯名。（圖／品牌提供）

▲The North Face X CLOT聯名系列將於2月24日開賣（原先公布時間為23日，後改為24日）。（圖／品牌提供）

本系列套裝、運動服等單品，採用了日出紫、夕暮藍、極光青、山石棕等夢幻色系互相拼接、組合而成，連Logo都隱藏撞色巧思，可愛度瞬間暴增；此外，本次鞋款配件部分最受潮迷們關注，由陳冠希率先曝光的絎縫泡泡拖鞋，藍紫色鞋面配上澎軟手感超療癒，內裏竟還是毛絨材質！鴛鴦配色的拖鞋配有調節扣的設計，男生、女生都能駕馭。

▲北臉 Ｘ ＣＬＯＴ。（圖／記者王則絲攝）

▲北臉 Ｘ ＣＬＯＴ。（圖／記者王則絲攝）

▲The North Face X CLOT雲海印花與撞色設計LOGO。（圖／記者王則絲攝）

▲北臉 Ｘ ＣＬＯＴ。（圖／記者王則絲攝）

▲北臉 Ｘ ＣＬＯＴ。（圖／記者王則絲攝）

▲The North Face X CLOT聯名鞋款。（圖／記者王則絲攝）

而帽款備有五分割棒球帽與漁夫帽，以撞色拼接設計，兼具俏皮與街頭感，聯名系列中CP值最高的則落在了襪子組合上，三雙質料厚實的半筒襪千元有找，必須入手。

▲北臉 Ｘ ＣＬＯＴ。（圖／記者王則絲攝）

▲The North Face X CLOT聯名鞋款與襪子組合。（圖／記者王則絲攝）

近期潮迷們荷包不保，除了要準備開搶The North Face X CLOT聯名，日本殿堂級潮牌NEIGHBORHOOD近日正式登陸台灣，於台北遠百信義A13開設海外旗艦店，同時開賣數款台北限定T恤、拉鍊連帽衫⋯⋯等限量單品。

▲NEIGHBORHOOD。（圖／品牌提供）

▲NEIGHBORHOOD。（圖／品牌提供）

▲NEIGHBORHOOD於台北遠百信義A13開設全台首間店舖。（圖／品牌提供）

►陳冠希親自曝光北臉X CLOT聯名拖鞋　全系列染上夢幻雲彩2／23開賣

►NEIGHBORHOOD首登台許光漢搶先逛！透露會與女友「共享衣櫃」

關鍵字：

北臉, The North Face, 聯名, CLOT, 陳冠希

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今天買一送一！2／20、2／21喝起來　用咖啡解憂最有效

星巴克今天買一送一！2／20、2／21喝起來　用咖啡解憂最有效

看似健康其實容易發胖的4種食物！　第2吃了血糖飆升還容易餓

看似健康其實容易發胖的4種食物！　第2吃了血糖飆升還容易餓

香奈兒摩登COCO香水代言換人當、肖戰拿下NARS全球品牌代言人

香奈兒摩登COCO香水代言換人當、肖戰拿下NARS全球品牌代言人

營養師曝5種「天然降脂食物」！　幫助預防血栓、心血管疾病 凱特王妃白禮服搭ZARA耳環美翻！　73歲王薇薇辣曬纖腰狀態封神 韓國偶像都在做！YG彩妝師曝「6個睡前好習慣」讓你0成本變美 20款超人氣「小白鞋」！NIKE AF1萬年首選、LV有預算可直上 安雅泰勒喬伊「蓋被子」登紅毯！　鄭浩妍抹胸禮服高級感噴發 星・變美／46歲梁詠琪「20年不變」被讚超凍齡！　愛用乳霜全公開 全智賢「素顏亂髮」擋不住女神光！泰星Bright風衣造型帥翻機場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面