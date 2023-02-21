北臉 X CLOT聯名開賣前搶先近看！泡泡拖鞋Ｑ翻、襪子CP值最高

記者王則絲／台北報導

陳冠希日前率先曝光了主理品牌CLOT與The North Face的聯名系列，讓此系列在開賣之前便引起不小話題度，繼形象照陸續釋出後，今天由《ET FASHION》來帶讀者們搶先近距離預覽，必敗單品包括雲彩外套、Q翻泡泡拖鞋、鴛鴦配色拖鞋⋯⋯其中屬襪子組合CP值最高，鎖定好目標，2月24日開賣當天才能快狠準搶入手。

The North Face首次與陳冠希主理潮牌CLOT攜手聯名，以「自然賦色」為設計主軸，將山嵐景色與晚霞雲彩的夢幻色調，挹注於機能戶外裝備中。聯名系列屬整片淡粉紫的雲海印花最具特色，包括衝鋒衣、斗篷外套、毛毯，皆佈滿了寫實的雲海景色。

▲The North Face X CLOT聯名系列將於2月24日開賣（原先公布時間為23日，後改為24日）。（圖／品牌提供）



本系列套裝、運動服等單品，採用了日出紫、夕暮藍、極光青、山石棕等夢幻色系互相拼接、組合而成，連Logo都隱藏撞色巧思，可愛度瞬間暴增；此外，本次鞋款配件部分最受潮迷們關注，由陳冠希率先曝光的絎縫泡泡拖鞋，藍紫色鞋面配上澎軟手感超療癒，內裏竟還是毛絨材質！鴛鴦配色的拖鞋配有調節扣的設計，男生、女生都能駕馭。

▲The North Face X CLOT雲海印花與撞色設計LOGO。（圖／記者王則絲攝）



▲The North Face X CLOT聯名鞋款。（圖／記者王則絲攝）



而帽款備有五分割棒球帽與漁夫帽，以撞色拼接設計，兼具俏皮與街頭感，聯名系列中CP值最高的則落在了襪子組合上，三雙質料厚實的半筒襪千元有找，必須入手。

▲The North Face X CLOT聯名鞋款與襪子組合。（圖／記者王則絲攝）

近期潮迷們荷包不保，除了要準備開搶The North Face X CLOT聯名，日本殿堂級潮牌NEIGHBORHOOD近日正式登陸台灣，於台北遠百信義A13開設海外旗艦店，同時開賣數款台北限定T恤、拉鍊連帽衫⋯⋯等限量單品。

▲NEIGHBORHOOD於台北遠百信義A13開設全台首間店舖。（圖／品牌提供）