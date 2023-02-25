陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

記者王則絲／台北報導

女星陳妍希與陳喬恩近日合體登上雜誌畫報，拍攝閨蜜造型大片，只不過圖輯一釋出，網友們紛紛疑惑：「根本認不出來！」陳妍希染成了一頭亞麻淺金髮色，化身西洋風的金髮辣妹，陳喬恩則是罕見頂著濃烈的妝容，兩人的風格都與以往相差甚遠。

▲陳妍希、陳喬恩突破性造型合體登雜誌封面。（圖／翻攝自陳妍希微博，以下同）



陳妍希與陳喬恩以雙人組合登上本月份《九號摩登》雜誌封面，兩個人私下早已是多年的閨蜜好友，是整個演藝圈眾所周知的。陳妍希與老公陳曉的結婚7年與有一子「小星星」，婚姻生活向來低調，卻也常成為媒體焦點；陳喬恩與先生曾偉昌（Alan）近期則是一同錄製實境秀節目《妻子的浪漫旅行》，製造不少話題。

這回以閨蜜之姿一起拍攝雜誌畫報，陳妍希與陳喬恩「雙陳女神」在造型上都作出了突破，陳妍希大膽染了淺金髮色，化身西洋辣妹風格，受到粉絲們大讚：「好像芭比娃娃」、「以為哪個國外來的美女！」陳喬恩則是用豐沛的長捲髮，搭配相較於以往濃烈許多的深邃妝容，製造歐美態度。

閨蜜大片中兩人風格截然不同，但是穿著著類似的服裝、互相呼應，像是當陳喬恩穿著卡其色的風衣，顯得中性颯氣，陳妍希便以卡其色洋裝來搭配；於敞篷車上擺拍時，兩人則是默契穿上繁華刺繡的牛仔裝扮與牛仔帽，呈現如電影《末路狂花》的公路氛圍。