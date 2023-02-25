fb ig video ETtoday search mobile

陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！

>

記者王則絲／台北報導

女星陳妍希與陳喬恩近日合體登上雜誌畫報，拍攝閨蜜造型大片，只不過圖輯一釋出，網友們紛紛疑惑：「根本認不出來！」陳妍希染成了一頭亞麻淺金髮色，化身西洋風的金髮辣妹，陳喬恩則是罕見頂著濃烈的妝容，兩人的風格都與以往相差甚遠。

▲陳妍希、陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希、陳喬恩突破性造型合體登雜誌封面。（圖／翻攝自陳妍希微博，以下同）

陳妍希與陳喬恩以雙人組合登上本月份《九號摩登》雜誌封面，兩個人私下早已是多年的閨蜜好友，是整個演藝圈眾所周知的。陳妍希與老公陳曉的結婚7年與有一子「小星星」，婚姻生活向來低調，卻也常成為媒體焦點；陳喬恩與先生曾偉昌（Alan）近期則是一同錄製實境秀節目《妻子的浪漫旅行》，製造不少話題。

▲陳妍希、陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

這回以閨蜜之姿一起拍攝雜誌畫報，陳妍希與陳喬恩「雙陳女神」在造型上都作出了突破，陳妍希大膽染了淺金髮色，化身西洋辣妹風格，受到粉絲們大讚：「好像芭比娃娃」、「以為哪個國外來的美女！」陳喬恩則是用豐沛的長捲髮，搭配相較於以往濃烈許多的深邃妝容，製造歐美態度。

▲陳妍希、陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

閨蜜大片中兩人風格截然不同，但是穿著著類似的服裝、互相呼應，像是當陳喬恩穿著卡其色的風衣，顯得中性颯氣，陳妍希便以卡其色洋裝來搭配；於敞篷車上擺拍時，兩人則是默契穿上繁華刺繡的牛仔裝扮與牛仔帽，呈現如電影《末路狂花》的公路氛圍。

▲陳妍希、陳喬恩 。（圖／翻攝自微博）

關鍵字：

陳妍希, 陳喬恩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

陳喬恩穿11萬LV娃娃裝減齡　斜背Logo小包更俏麗

陳喬恩穿11萬LV娃娃裝減齡　斜背Logo小包更俏麗

家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨

家裡總是一團亂？6個居家整理好習慣，讓屋子乾乾淨淨

第一眼看見「書」還是「嘴唇」？　測出你的隱藏性格 陳妍希染金髮化身西洋辣妹　同框陳喬恩拍閨蜜大片　網呼：認不出！ 全台最大HOLA Outlet來了！全年優惠3折起，還能挖寶驚喜絕版品 41歲范冰冰旗袍裝洩凍齡狀態驚艷外媒！下秒破功：歲月留下痕跡了 快樂決定於心態！心態好的人常有的「6個習慣」，你做到幾個？ 韓星都在喝的「美白水」公開！YG彩妝師教簡單3招養出冷白皮 鬼才設計師把「貓掌」做成高跟鞋！　獵奇「三趾靴」意外受好評

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面