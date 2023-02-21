香奈兒摩登COCO香水代言換人當、肖戰拿下NARS全球品牌代言人

▲惠特妮·皮克的樂觀正能量形象，像極了年輕時的香奈兒夫人。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

疫情逐漸退燒，不少品牌都趁著早春此時宣布品牌代言動態，香奈兒宣布摩登COCO 系列香水代言人換人當，惠特妮·皮克以年輕、開朗、正能量形象確定中選，而NARS也宣布「美妝流量密碼」肖戰為全球代言人，藉由他的形象與人氣，希望使銷量和能見度更上層樓。

▲香奈兒摩登COCO系列香水全新代言人年僅20歲。

香奈兒宣布，惠特妮·皮克 (Whitney Peak) 為香奈兒摩登 COCO 系列香水全新代言人。年僅 20 歲的惠特妮·皮克是加拿大新生代演員。她在新版《花邊教主》(Gossip Girl) 擔綱主角之一，隨後也參與安妮·佛萊契 (Anne Fletcher) 執導的《女巫也瘋狂 2》(Hocus Pocus 2) 出演要角。

她的開朗精神與正能量被品牌相中，認為她完美體現當今年輕人的性格，對生活充滿好奇與自信、渴望累積各式經驗，且態度開放不抱成見，一如年輕時的香奈兒夫人。

▲凡肖戰代言必大賣，NARS簽下他為全球品牌代言人。

而NARS則是正式宣布肖戰為NARS全球品牌代言人，作為具有全球影響力的人物之一，肖戰勇於突破自我，完美詮釋NARS多元時尚美學、大膽創新和自我表達的品牌理念。接下來品牌將繼續攜手肖戰，一起向全球的彩妝迷傳遞獨特風格的時尚潮流美學。

身為美妝寵兒，肖戰表示：「過去一年的合作中，我被品牌創辦人兼創意總監François Nars 先生獨特的品牌理念和堅持打造最潮流、最值得信賴的美妝品牌的使命深深打動；也很榮幸和NARS繼續攜手，將樂趣不設限的時尚潮流美學帶給全世界的彩妝迷，鼓勵更多人擁抱自我，展現自信之美。」