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看似健康其實容易發胖的4種食物！　第2吃了血糖飆升還容易餓

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▲▼ 看似健康其實容易發胖的4種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲有些食物看似健康，其實容易讓人發胖。

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

有些食物在許多人印象中被歸類為健康食物，被誤以為有利於減肥，但NASM認證運動營養專家肯尼就在小紅書上分享，其實這些食物可能反而很容易發胖，對健康也不一定有益，常吃甚至可能加速衰老、讓身體發炎，如果想要減肥、控制體重或改善健康，以下4類食物要控制好攝取量。

▲▼ 看似健康其實容易發胖的4種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

1.水果

水果含有豐富維生素、膳食纖維，是大家印象中的健康食物，但很多人都沒意識到，水果雖然營養，但也是很容易讓人發胖的食物，因水果所含的果糖，只能通過肝臟和小腸來代謝，一下子攝取太多，過多代謝不了的果糖，都很容易囤積成脂肪。而且現在的水果甜度越來越高，想要減肥或正在管理體重，一定要控制好水果攝取量，且盡量選擇一些低糖類的水果，像是草莓、藍莓、樹莓等莓果類。

2.白粥

白粥的升糖指數其實比白米飯還要高，不但沒什麼營養，還會使血糖飆升，喝了白粥會讓胃口變好，而且也會讓你變得更容易餓，想要減脂、管理體重的人要盡量避免。

▲▼ 看似健康其實容易發胖的4種食物 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.過分烹飪的肉

肉是很好的蛋白質來源，但如果是過度烹飪的肉就很不好，尤其是很多人烹飪肉食特別喜歡「梅納反應」，也就是讓肉產生焦褐感，雖然這樣可以讓食物變得更加濃郁美味，但這種焦褐感也會讓食物產生大量的AGEs，也就是「糖化終產物」，會提升身體裡的發炎程度，使身體、皮膚加速衰老，更是許多老化及慢性疾病的元兇。

4.植物種子油

很多人以為像是大豆油、花生油、葵花籽油等這些植物種子油，不含許多飽和脂肪，不會堵塞血管，對心血管很友好，但其實這些種子油含有很多的Omega-6脂肪酸，吃多了會大大刺激身體發炎，而發炎程度的上升，是很多健康、肌膚問題上的根源，包括肥胖。

►小心沒瘦還傷身！新手常犯的168、52「間歇性斷食」4大誤區

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 健康, 食物, 發胖, 肥胖

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