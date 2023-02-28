小花髮飾迎春天　滾邊珍珠蝴蝶結氣質滿點

▲亞歷山卓春花朵朵抓夾大型款，5,800元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接春季來臨，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）以「春日笑顏」為主題設計新品，運用亮眼橘色混搭沉穩的棕色，揉合花卉、太陽元素，點綴施華洛世奇水晶、珍珠，為整體設計增添亮點，主打款「春花朵朵」系列抓夾、髮束與弧形夾即以杏黃色小花圖案為主視覺，充滿熱情活力。

▲亞歷山卓春花朵朵髮束（左）3,900元，春花朵朵弧形夾4,300元。





▲亞歷山卓彩鑽日暈抓夾大型款，8,900元。

橘色調還延伸至「彩鑽日暈」系列髮飾，亞歷山卓從日落時分天空中不斷變化的太陽與光暈意象獲得啟發，創作由黃到橘色、紅色漸層的半透明髮飾，並點綴施華洛世奇水晶展現優雅氣息；而經典不敗的蝴蝶結造型髮夾也換上春季新色，推出純白珍珠滾邊的粉橘色款式，彰顯好質感。

▲亞歷山卓珍珠滾邊蝴蝶結仕女夾粉橘款（左）16,800元，飛揚蝴蝶結豆扣夾 4,400元。

法國品牌Les Néréides春夏新品同樣繽紛，以新娘捧花為靈感推出繁花詩篇系列首飾，選用銀蓮花、鈴蘭、牡丹和番紅花作為主角，輔以柔和的色彩流露浪漫氣息，當中鈴蘭選用了帶虹彩光澤的琉璃珠呈現，牡丹花心則點綴黑縞瑪瑙，讓立體花朵飾品更具層次感。

▲Les Néréides繁花詩篇系列銀蓮花鈴蘭手環（左）6,400元，銀蓮花鈴蘭項鍊 7,600元。（圖／Les Néréides提供）

