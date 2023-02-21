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許光漢飛米蘭與宋慧喬看FENDI秀！「把機場當伸展台」帥照曝光

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記者鮑璿安／台北報導

轉眼間米蘭時裝周即將展開，看點之一莫過於各國藝人、KOL都齊聚看秀，稍早台灣男星許光漢已經從桃園國際機場出發，準備參與FENDI秋冬23系列女裝大秀，他一身輕便帽T搭配上手提包，簡直把機場當成伸展台，帥氣模樣擋不住。看秀嘉賓還有宋慧喬、泰國人氣女星Bella Ranee Campen，有望在頭排合體，養眼畫面值得期待。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 品牌大使許光漢出發米蘭看秀 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 渲染造型衛衣 ；FENDI Peekaboo ISeeU Forty8 。（圖／品牌提供）

許光漢身為FENDI 品牌大使當然不能缺席看秀，稍早先釋出了帥氣的機場穿搭，他以春夏23系列白色帽T搭配上黑色夾克，戴起帽子也藏不住無死角高顏值，手持大容量的FF LOGO Forty8包款成為出遊最佳夥伴，展現自然又清新的一面，讓人非常期待他的看秀造型。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲（依序）宋慧喬、泰國女星Bella Ranee Campen 。（圖／品牌提供）

日前韓星宋慧喬、泰國女星Bella Ranee Campen都已經出發，分別以FF Logo圍巾、休閒套裝踏上旅程，FENDI秋冬23系列大秀將於米蘭時裝周首日台灣時間2月22日晚間21：00登場，粉絲們別忘記鎖定《ET FASHION》，持續為大家整理精彩的秀上重點。

關鍵字：

許光漢, FENDI, 米蘭時裝周

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