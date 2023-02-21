孫芸芸大長腿踩Dior高筒白鞋　網讚「這鞋要紅了」

▲孫芸芸一身Dior新裝，露出招牌美腿。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

名媛孫芸芸是時尚圈指標人物，近日新行頭上身，全身都被Dior包了，身穿要價155,000元春夏系列風衣、拎210,000元95.22黑色藤格紋小羊皮小型提包，並按慣例再次露出她的招牌美腿，只是這回姿勢有些難度，她坐在窗台上，一腳落地而另一腳踩在窗台上，拍出隨興又時尚的風格果然有練過，而她腳上的Dior球鞋立刻成為焦點，引網友說「這鞋要紅了」。

▲孫芸芸穿Dior春夏系列風衣155,000元、高筒運動鞋34,000元，拎95.22黑色小羊皮小型提包210,000元。（圖／aimeeyunyunsun IG）

孫芸芸一直是「小白鞋」的擁護者，近期納為新歡的Dior Star高筒運動鞋為春夏新作，以白色小牛皮製成，正面綴以同色系麂皮鑲片，飾有CD 和Christian Dior Paris標誌，其中一個鞋帶孔眼飾有星星圖案，是一年四季都百搭的設計。

▲Dior Star白色小牛皮拼接絨面皮革高筒運動鞋，34,000元。（圖／品牌提供）

除了Dior，孫芸芸的愛牌還包括香奈兒（CHANEL）、愛馬仕（Hermès），女兒廖思惟也承襲她的品味，母女倆經常分享精品行頭，曾一同穿白T恤搭配丹寧熱褲，再斜背愛馬仕從Kelly凱莉包延伸的Kelly To Go長夾背帶包，孫芸芸開心寫下「一起一起愛寶貝」，母女倆猶如一對漂亮姊妹花。

▲孫芸芸（右）與女兒廖思惟穿搭相似，一同背愛馬仕Kelly To Go包。（圖／aimeeyunyunsun IG）

