倫敦時裝周／全智賢生圖美翻網狂傳！BURBERRY新一季換人做亮點揭曉

記者王則絲／台北報導

BURBERRY 2023秋冬大秀於台灣時間今凌晨展開，秀場上韓女星全智賢以風衣造型率性亮麗現身，狀態之好生圖也美翻！BURBERRY 2023秋冬系列為新任創意總監Daniel Lee接掌後的首秀，同時也是本季時裝周時尚圈最關注的焦點之一，大秀登場揭開了Daniel Lee為品牌帶來的變革，除了呼應預告中戰馬騎士的回歸、皇室藍色的運用⋯⋯更多亮點一起來看。

▲全智賢出席BURBERRY 2023秋冬時裝秀。（圖／CFP）



不同於先前現身機場時的風衣造型，全智賢換上有肩釦設計、剪裁更為俐落的米色風衣，接長的波浪捲髮，讓她少了機場的自然樸素、多了分女人味與氣勢，美貌狀態驚人，現場影片與生圖不斷在網上流傳；同場出席的名人還包括了韓足球明星孫興慜、演員傑森史塔森與超模老婆蘿西杭亭頓頓、泰星Bright⋯⋯裘德洛（Jude Law）女兒艾麗絲洛（Iris Law）則站上T台走秀。

▲傑森史塔森與超模老婆、Iris Law擔任大秀模特兒。（圖／品牌提供）



Daniel Lee先前清空IG並釋出全新形象廣告，便預告了首要的重大變革，那就是讓在Riccardo Tisci時代較少見到的「戰⾺騎⼠圖案」（EKD）回歸，但其實並未如同大家預想的大量出現於服裝中，反倒是英式玫瑰、鴨子、天鵝⋯⋯等圖案布滿了服裝面料，這些都讓Daniel Lee聯想到公園，是他認為十分英式的元素，百褶蘇格蘭裙疊加⻑褲、阿蘭島織與多⾊菱形圖案厚實⽑⾐，也在在扣緊他欲彰顯英國文化的主題。

▲回歸的戰馬騎士圖案，以及英式元素大量出現於服裝設計中。（圖／品牌提供）



BURBERRY 2023秋冬系列在Daniel Lee手裡確實變得很不一樣，最讓人不習慣的，大概是令人熟悉的米色、卡其色、棕色等木質溫暖色調，本季風衣、大衣、西裝、針織衫⋯⋯都改以搶眼的色調呈現，這在過去一百多年的品牌歷史中很少見；Daniel Lee將經典格紋換上深沉紫黑、洋紅、亮黃與米灰的方式組合，其中屬「皇室藍」與白色的搭配最為飽和亮眼，為Daniel Lee強調的新代表色，或許這款「皇室藍」，很快將成為他在BURBERRY創造的「BV綠」。

▲BURBERRY經典格紋注入繽紛顏色。（圖／品牌提供）



秀場上的焦點單品還有Daniel Lee拿手的配件，當模特兒戴著一頂針織「鴨鴨帽」出場，畫風瞬間變得童趣可愛，不斷出現的手拿水壺包也相當新穎有趣，人造皮草元素則充斥在手袋、帽款與鞋款上。

▲秀場上更多焦點單品。（圖／品牌提供）