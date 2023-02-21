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凱特布蘭琪黑禮服靠LV項鍊打造優雅亮點　53歲狀態超好網讚「連皺紋都美」！

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▲凱特布蘭琪,LOUIS VUITTON,Maison Margiela,Tiffany,奧斯卡,英國奧斯卡。（圖／路透社、品牌提供）

▲凱特布蘭琪的項鍊相當優雅。（圖／LV提供）

記者李薇／台北報導

凱特布蘭琪擁有絕美的氣質以及出眾演技，曾拿下兩次奧斯卡獎，已經53歲的她最近又傳來捷報，在有「英國奧斯卡」之稱的第76屆英國電影學院獎（BAFTA），再度拿下最佳女主角殊榮，一身黑色禮服也受到關注，竟然跟8年前曾經穿過的戰袍相當類似，可見這版型是真愛。

▲凱特布蘭琪,LOUIS VUITTON,Maison Margiela,Tiffany,奧斯卡,英國奧斯卡。（圖／路透社、品牌提供）

▲凱特布蘭琪,LOUIS VUITTON,Maison Margiela,Tiffany,奧斯卡,英國奧斯卡。（圖／路透社、品牌提供）

▲凱特布蘭琪穿搭簡約有型。（圖／LV提供）

凱特布蘭琪這次出席紅毯，身穿一件設計相當簡約的黑色長版禮服，裙襬長到紅毯上，雙肩帶有巧妙的墊肩剪裁讓布料抽絲，展現出毛毛的無邊際感，頸間戴了一條LOUIS VUITTON為她設計的珍珠項鍊，是由珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof挑選來自大溪地的珍珠、黃金、鑽石和一顆奈及利亞的碧璽，打造出整個優雅流暢的堆疊曲線，溫柔大氣。

▲凱特布蘭琪,LOUIS VUITTON,Maison Margiela,Tiffany,奧斯卡,英國奧斯卡。（圖／路透社、品牌提供）

▲整體穿搭造型。（圖／路透社）

有眼尖網友就發現，這次登上英國奧斯卡的戰袍，跟凱特布蘭琪8年前參加奧斯卡時的紅毯穿搭相當類似，同樣是以黑色修身的無袖禮服登場，只不過少了延長的墊肩設計，當時那一件單品出自Maison Margiela，並且搭配Tiffany設計的藍綠色花朵項鍊，細緻繁花盛開的精緻感，襯托出她的肌膚更顯透明白皙。

▲凱特布蘭琪,LOUIS VUITTON,Maison Margiela,Tiffany,奧斯卡,英國奧斯卡。（圖／路透社、品牌提供）

▲凱特布蘭琪8年前出席奧斯卡穿搭，配戴Tiffany項鍊。（圖／Tiffany提供）

凱特布蘭琪難得現身，已經53歲的她狀態好到讓網友驚艷，不像時下女星為了追求年輕，過度醫美後的僵硬臉頰，而是把精氣神調整到最好，讓歲月的痕跡在臉上留下優雅印記，自信態度讓粉絲大為讚賞，直誇「連法令紋都好漂亮」、「有皺紋都是美的，真正的巨星」、「每道皺紋都散發著魅力」、「風華絕代」。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

凱特布蘭琪, LOUIS VUITTON, Maison Margiela, Tiffany, 奧斯卡, 英國奧斯卡

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