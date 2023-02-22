「天生臭臉星座」Top 3！　第一名個性慢半拍，常被誤會不開心

▲「天生臭臉星座」Top 3 。（示意圖／翻攝自TVN IG）

編輯／Ann

你也有過明明沒什麼事，但是總被人誤以為不開心的經驗嗎？或許只是無意間板著一張臉，卻給人不好親近的印象，以下「天生臭臉星座」Top 3，看看你上榜了嗎？

Top 3 天蠍座

很多人都被天蠍冷酷的外表給欺騙了，其實他們只是氣場強大，親近後絕非表面的樣子，換句話說天蠍很熱衷於活在自己的世界裡，完全沒有不爽，只是臭臉的時候大過於歡笑的時候，而且他們也很懶得刻意為了誰去營造笑臉，因此造成冷冰冰的印象，很難被打破。

Top 2 摩羯座

摩羯座很有自己的原則，有時候只是故意擺臭臉，一來不希望別人靠近，藉此減少不必要的社交，二來摩羯也比較怕生，所以用這種保護色來偽裝自己。不過看久摩羯的臭臉就會習慣了，其實也有熱情藏在他們表面下，摩羯絕對是夠義氣，把朋友放在第一位的優質星座。

Top 1 水瓶座

水瓶座最常被人詢問是不是不開心，真相是他們還沒那麼快融入周圍的氣氛，個性有點慢半拍，乾脆以不變的臭臉對付各種變化，這樣也讓外界不敢隨便招惹水瓶，成為一個隱藏優點。此外，水瓶比誰都希望可以一直活在自己的世界裡，既然習慣臭臉，就不要輕易打破這份寧靜。